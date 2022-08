Świątek rozbraja szczerością tuż po meczu. "Nawet nie wiedziałam z kim zagram"

Iga Świątek w sierpniu nie miała zbyt udanych wyników. Najpierw po porażce 4:6, 6:3, 5:7 z Brazylijką Beatriz Haddad Maią (15. WTA) pożegnała się z turniejem w Toronto w drugiej rundzie, a następnie, również w drugiej rundzie, odpadła z rywalizacji w Cincinnati po przegranej 3:6, 4:6 z Amerykanką Maddison Keys (20. WTA).

Kolejnym wyzwaniem dla polskiej tenisistki jest US Open. W ostatnich trzech latach Świątek co roku poprawiała swój wynik - w 2019 roku dotarła do drugiej rundy, rok później do trzeciej, natomiast w ubiegłym roku zakończyła rywalizację na czwartej rundzie. Teraz ponownie zamierza poprawić wynik.

Pierwszy krok w tym celu Świątek wykonała z dużym spokojem. W pierwszej rundzie jej rywalką była Włoszka Jasmine Paolini (56. WTA). W pierwszym secie Polka pozwoliła przeciwniczce na wygranie trzech gemów, natomiast w drugiej partii nie dała jej już żadnych szans i wygrała 6:0.

Po zakończeniu spotkania Świątek przyznała, że wbrew wynikowi nie było to dla niej łatwe starcie.

- To nie był spacerek, zwłaszcza w pierwszym secie. Musiałam się spiąć, dużo grałyśmy przez środek i wiedziałam, że muszę zacząć rozrzucać Paolini. Nigdy to nie będzie spacerek w takich warunkach i temperaturze, nawet jeśli mecz jest krótki - powiedziała w rozmowie z Eurosportem.

Następnie Polka odniosła się do tematu piłek, na które przed turniejem mocno narzekała, twierdząc, że "są zbyt lekkie".

- To nie są moje ulubione piłki, ale prawda jest taka, że wszystkie mamy takie same warunki. Mimo tego, że niektórym zawodniczkom przy ich stylu jest trudniej grać takimi lekkimi piłkami, zwłaszcza w taką pogodę, gdy lecą bardzo szybko w powietrzu, to trzeba się do tego dostosować i uczyć. Ja ten okres przed US Open poświęciłam, by się do nich przyzwyczaić i zmodyfikować technikę, by czuć większą kontrolę. Mam nadzieję, że to przyniesie pożądany skutek - stwierdziła.

Wiadomo już, że dzięki wygranej z Paolini, Świątek w drugiej rundzie Świątek zagra z Amerykanką Sloane Stephens (51. WTA).

- Nawet nie wiedziałam z kim gram dalej. Dla mnie to nie ma znaczenia, bo teraz chciałabym przede wszystkim skoncentrować się na sobie. Chcę naciskać i wywierać presję tak, jak udawało mi się robić w tym roku, więc nie ma znaczenia z kim zagram. Będę gotowa na obie przeciwniczki - stwierdziła zapytana, z kim wolałaby grać - ze Stephens czy z Belgijką Greetje Minnen (110. WTA).