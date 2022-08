Pogromczyni Świątek odpada z US Open. Reakcja po meczu? "Karygodna"

To dobra wiadomość dla Igi Świątek (1. WTA), która we wtorek wygrała 6:3, 6:0 z Jasmine Paolini (56. WTA) i samym przeszła do II rundy US Open. Jelena Ostapenko jest jedną z nielicznych zawodniczek, która grała z Polką więcej niż raz (a dokładnie trzy razy) i wszystkie mecze wygrała. Wiadomo więc już, że Świątek nie ma co się martwić o bezpośrednie starcie z Łotyszką.

Świątek nie zagra z Ostapenko dzięki Qinwen Zheng. Chinka potrzebowała trzech setów, ale ostatecznie udało jej się pokonać rywalkę. A zadanie nie należało do najłatwiejszych, bo przeszkody napotkała już w pierwszym secie. Zheng prowadziła 5:3. Decydującego seta grała ze swojego podania i potrzebowała aż trzech szans, aby wygrać piłkę setową.

Ostapenko odzyskała wtedy kontrolę. W drugim secie przeszła do ataku i szybko wypracowała sobie przewagę. Doprowadziła do niemalże identycznej sytuacji, co jej rywalka w poprzedniej części spotkania. Poradziła sobie jednak dużo sprawniej. Ostatniego gema drugiego seta wygrała 40:0, a w całej partii 6:3.

Zheng bardzo źle zaczęła ostatnią część, bo od wyniku 0:2 w gemach. Dopiero wtedy wróciła do gry, doprowadziła do remisu, a potem pracowała nad wywalczeniem przewagi. Obie tenisistki wymieniały się punktami, aż doprowadziły do wyniku 4:4. Wtedy Zheng wygrała gema i świetnie obroniła się z podania Ostapenko w dziesiątym gemie. Set zakończył się wygraną Chinki 6:4.

Łotyszka była wyraźnie niezadowolona z przebiegu całego meczu, czemu dała wydźwięk tuż po stracie ostatniego punktu. "A podanie dłoni po meczu... możecie się domyślić" - napisał Jose Morgado, dziennikarz portugalskiej gazety "Record". Znaleźliśmy nagranie tego momentu i widać na nim, jak Ostapenko niechętnie wystawia tylko rękę do Zheng i szybko przechodzi do swojej torby. "Dlaczego Ostapenko ma tylu fanów? Ona jest taka niegrzeczna. Jej postawa jest karygodna" - napisał jeden z użytkowników Twittera.