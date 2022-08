Iga Świątek zagrała najlepszy mecz od dwóch miesięcy. US Open zaczęła po polsku

Jasmine Paolini to Włoszka, która ma polską mamę i babcię w Łodzi. Jasmine mówi w naszym języku i pewnie miło było jej zobaczyć wielu kibiców z biało-czerwonymi flagami na trybunach Louis Armstrong Stadium. Ale to nie dla niej przyszli na mecz ci wszyscy ludzie.

Iga Świątek rozgrywa znakomity sezon. Już 21. tydzień panuje w rankingu WTA. Ma już sześć wygranych turniejów, była najlepsza m.in. w wielkoszlemowym Roland Garros i teraz marzy się nam jej triumf w US Open. Oczywiście Iga miała ostatnie tygodnie słabsze. Po Wimbledonie rozegrała tylko siedem meczów, z których trzy przegrała. A na Wimbledonie skończyła się jej superseria - po 37 wygranych meczach z rzędu uległa tam Alize Cornet w trzeciej rundzie.

Iga Świątek: To dzięki wam

Dwa miesiące minęły, odkąd Iga zagrała mecz, w którym zaserwowała rywalce bajgla. 28 czerwca zrobiła to w pierwszej rundzie Wimbledonu, pokonując Janę Fett 6:0, 6:3. Teraz, 30 sierpnia, w pierwszej rundzie US Open Świątek wygrała z Paolini 6:3, 6:0, wyraźnie rozpędzając się z każdym gemem.

W pierwszym secie Iga była jeszcze niepewna - aż cztery razy przełamała serwis Włoszki, ale sama przegrała dwa gemy przy swoim podaniu. W drugiej partii faworytka była już bezlitosna. - Początkowo grałyśmy dużo przez środek, a Jasmine dobrze czuła piłkę. Musiałam zacząć grać bardziej kątowo - tłumaczyła Iga w pomeczowym wywiadzie.

Stojąc na korcie Świątek stwierdziła, że lubi mecze takie jak ten z Paolini. - Lubię grać pierwsze rundy, to dla mnie test, sprawdzam, jak wygląda moja forma - powiedziała. I dodała, że szczególnie lubi grać ze wsparciem, jakim cieszy się w Nowym Jorku.

- Do jakiegokolwiek miejsca na świecie przyjeżdżam, czuję się jak w domu. To dzięki wam - usłyszeli od Igi polscy kibice. Te słowa Świątek skierowała do nich po polsku.

Iga już wychodząc na rozgrzewkę widziała wiele biało-czerwonych flag i transparentów. Realizatorowi transmisji szczególnie spodobał się jeden - z prośbą do Igi od jej małego fana.

Liczby Igi coraz lepsze

Dla Igi Świątek było to już 51. zwycięstwo w tym roku (przy zaledwie siedmiu porażkach). Natomiast w turniejach wielkoszlemowych Iga ma od teraz bilans 45-12.

W drugiej rundzie Świątek zagra z Amerykanką Sloane Stephens albo z Belgijką Greetje Minnen.