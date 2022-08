"Całkowita dominacja". Iga Świątek zachwyciła ekspertów na starcie US Open

Początek nie był najłatwiejszy. Iga Świątek powiedziała w pomeczowym wywiadzie, że Jasmine Paolini wysoko zawiesiła poprzeczkę. - Musiałam wejść na wyższy poziom - powiedziała na antenie Eurosportu. Na korzyść Świątek działał fakt, że jej rywalka popełniała sporo błędów. W końcu Polka objęła prowadzenie 4:1 i takiej przewagi już nie mogła wypuścić. Zakończyła tę część spokania zwycięstwem 6:3 Drugi set przebiegał już pod dyktando liderki światowego rankingu. Wygrała go pewnie 6:0 i przybliżyła się do historycznego wyniku Sereny Williams.

Iga Świątek zachwyciła. Wygrała z rywalką do zera i jest coraz bliżej Williams

Iga Świątek wygrała w tym roku 18 setów do zera. To drugi najwyższy wynik od 2000 roku - podaje portal ze statystykami OptaAce. Więcej ma jedynie Serena Williams. Amerykanka wygrała w 2013 roku 25 setów do zera. "Miazga" - czytamy o wyniku Świątek, której zostało jeszcze trochę czasu, by dogonić legendarną tenisistkę.

Iga Świątek podeszła do US Open po nieudanych startach w Toronto i Cinncinati. W obu turniejach odpadła w drugiej rundzie. Jednak po wygranej z Paolini wielu dziennikarzy widzi postęp w grze 21-letniej tenisistki. "Mocny start dla rozstawionej z numerem pierwszym Igi Świątek" - napisał Nihit, dziennikarz Sportstar. "Nie musiała nawet zagrać na swoim najwyższym poziomie" - dodał José Morgado pracujący w portugalskiej gazecie "Record".

Adam Romer dostrzegł z kolei styl prezentowany przez Świątek przed kilkoma miesiącami, gdy była niepokonana w 37 meczach z rzędu. "Wraca Iga Świątek z wiosny? Z takimi opiniami poczekałbym do kolejnego meczu. Jest zdecydowanie lepiej niż w Toronto i Cincinnati" - napisał redaktor naczelny magazynu "Tenisklub".

Garść statystyk przedstawił Dawid Żbik, komentator Eurosportu. "Iga Świątek rozpoczyna US Open od zwycięstwa, podwyższając bilans meczów turniejów wielkoszlemowych w 1. rundzie na 14-1. Jednocześnie Iga wciąż jest niepokonana, kiedy wygrywa dowolnego seta do zera (42-0)" - czytamy na Twitterze.

"Najlepszy mecz w tym amerykańskim swingu. 6:3, 6:0 - całkowicie zdominowana Jasmine Paolini" - dodał Hubert Błaszczyk, komentator sportowy.

Wiemy też, z kim Iga Świątek może zagrać w następnej rundzie US Open. Tenisistka zmierzy się albo z Amerykanką Sloane Stephens (WTA 51), albo z Belgijką Greetje Minnen (WTA 110).