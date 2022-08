Niesamowity bój Magdy Linette z byłą liderką rankingu WTA w US Open

Magda Linette (73. WTA) w poprzednim tygodniu rozegrała udany turniej w Cleveland. Polka w pierwszej rundzie pokonała 6:4, 6:2 Julię Putincewą (38. WTA), by w kolejnym meczu wygrać 6:4, 6:2 z Soraną Cirsteą (37. WTA). To dało jej awans do ćwierćfinału, w którym niestety musiała uznać wyższość Ludmiły Samsonowej (35. WTA), przegrywając 4:6, 3:6.

Udany powrót Linette po słabym pierwszym secie. Trzysetowy bój Polki z Pliskovą

Teraz Linette czekał start w wielkoszlemowym US Open. W 1. rundzie jej rywalką była rozstawiona z numerem 22. Karolina Pliskova (22. WTA). Polka rozpoczęła spotkanie od utrzymania podania. Kolejne trzy odsłony na swoim koncie zapisała Czeszka, która w trzecim gemie przełamała rywalkę i wyszła na 3:1. Choć druga rakieta Polski w piątej odsłonie ponownie utrzymała serwis, nic więcej nie była już w stanie zrobić. Pliskova zanotowała kolejną serię trzech wygranych gemów i z łącznie dwoma przełamaniami wygrała seta 6:2.

Od początku drugiej partii obie tenisistki toczyły wyrównaną walkę. Po dwóch gemach wygranych przez serwujące Linette skutecznie obroniła dwa breakpointy. Seria utrzymywanych podań trwała, a kolejna przed szansą na przełamanie stanęła Polka. W szóstym gemie miała dwie okazje na wypracowanie przewagi, jednak nie zdołała ich wykorzystać. Utrzymujący się remis mógł zwiastować wyrównaną walkę do końca seta, a nawet tie-break. W dziesiątej odsłonie Linette udało się jednak przełamać Czeszkę, co dało jej zwycięstwo 6:4 i wyrównanie stanu meczu.

Niezwykła batalia w trzecim secie. Linette prowadziła 4:1 i przegrała po fenomenalnym tie-breaku

Trzecią partię zawodniczki rozpoczęły od utrzymania własnych podań. W trzecim gemie Linette obroniła się przed przełamaniem, by później odebrać serwis Pliskovej. Po chwili Polka prowadziła już 4:1 i była bardzo blisko sensacyjnego wyeliminowania finalistki imprezy z 2016 roku. Czeszka się nie poddawała i szybko doprowadziła do wyrównania, odrabiając w siódmym gemie stratę przełamania.

Po dwóch odsłonach wygranych przez podające była liderka rankingu WTA zaliczyła drugie przełamanie i wyszła na 6:5. Ambitnie walcząca Linette odwdzięczyła się jej tym samym, doprowadzając do tie-breaka. W nim Pliskova szybko uciekła na 7:2. Sześć kolejnych akcji wygrała Polka, która tym samym wyszła na prowadzenie. Dwa kolejne punkty padły jednak łupem Czeszki, która wygrała 10:8 i wywalczyła awans. Tym samym mimo ambitnej postawy Linette pożegnała się z US Open już w 1. rundzie.