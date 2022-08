US Open. Hubert Hurkacz zaczyna turniej. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Hubert Hurkacz był w USA praktycznie miesiąc przed startem US Open. W tym czasie wystartował w kilku turniejach ATP Tour, aby odpowiednio przygotować się do wielkoszlemowego turnieju. Najlepiej poszło mu w Montrealu, gdzie dotarł do finału, jednakże przegrał z Hiszpanem Pablo Carreno-Bustym 6:3, 3:6, 3:6. Po drodze pokonał zaś finalistę tegorocznego Wimbledonu, Nicka Kyrgiosa (28. ATP) 7:6, 6:7, 6:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wisła Kraków rozgromiła Legię II Warszawa

Hubert Hurkacz zaczyna US Open. Znamy pierwszego rywala

Polscy kibice liczą, że przygoda Hurkacza w US Open będzie co najmniej tak dobra jak w Montrealu. Wrocławianin ma sobie coś do udowodnienia. W przeszłości nigdy nie awansował dalej niż do drugiej rundy amerykańskiego turnieju. W zeszłym roku na tym etapie przegrał z Andreasem Seppim (196. ATP) 6:2, 4:6, 4:6, 6:7.

Hurkacz jest papierowym faworytem pierwszego starcia, w którym zmierzy się z Oscarem Otte z Niemiec. Na jego korzyść działa fakt, że poznał rywala już wcześniej. Hurkacz pokonał Ottego podczas ATP Masters 1000 w Indian Wells. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:3, 3:6, 6:3.

US Open. Hubert Hurkacz - Oscar Otte w pierwszej rundzie. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja TV, stream online]

Spotkanie pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Oscarem Otte w pierwszej rundzie US Open odbędzie się we wtorek o 20:30. Godzina rozpoczęcia może się zmienić, ponieważ początek tego starcia uzależniony jest od innych meczów. Rywalizację będzie można obejrzeć na antenie Eurosportu 1. Transmisja będzie także dostępna w usłudze Eurosport Player.

Gol doskonały prosto z Brazylii. Komentator postradał zmysły [WIDEO]