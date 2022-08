Świątek nie dała żadnych szans rywalce z polskimi korzeniami. Jest II runda US Open

Półfinał Australian Open, zwycięstwo w Roland Garros i III runda na Wimbledonie - to dorobek wielkoszlemowy Igi Świątek w sezonie 2022. We wtorek Polka rozpoczęła rywalizację w ostatnim szlemie w tym roku - nowojorskim US Open. Świątek nie ma za sobą najlepszych tygodni - w turniejach w Cincinnati czy Toronto dochodziła tylko do III rundy, ale polscy kibice mają nadzieję, że w Nowym Jorku liderka rankingu WTA zaprezentuje się z dobrej strony i awansuje dalej niż przed rokiem, gdy zakończyła grę w US Open na IV rundzie.

Błyskawiczny awans Igi Świątek do II rundy US Open

Na początek zmagań na kortach Flushing Meadows Iga Świątek mierzyła się z 56. w światowym rankingu Jasmine Paolini, Włoszką z polskimi korzeniami. Świątek była oczywiście zdecydowaną faworytką tego spotkania i nie zawiodła. Nie grała wprawdzie wybitnego tenisa, ale bardzo skutecznie punktowała ryzykującą i popełniającą sporo błędów rywalkę. Choć pierwszego gema w tym spotkaniu wygrała Paolini, to kolejne cztery już trafiły na konto Świątek.

Polska liderka światowego rankingu objęła prowadzenie 4:1 i takiej przewagi już nie mogła wypuścić. Triumfowała w pierwszym secie 6:3, kończąc partię efektowną akcją przy siatce.

Problem Igi Świątek. "Nie chcę używać tego argumentu jako usprawiedliwienia"

Drugi set był już pozbawiony jakichkolwiek emocji. Największym wyczynem Paolini było wygranie w nim jednej znakomitej wymiany, podczas której tenisistki wymieniły aż 27 uderzeń. Świątek z kolei bardzo pewnie wygrywała gema za gemem. Całe spotkanie polska tenisistka zakończyła serią siedmiu zwycięskich gemów, a w II secie, którego wygrała 6:0, oddała rywalce zaledwie 12 punktów.

Ostatecznie Świątek błyskawicznie, w godzinę i siedem minut pokonała Paolini 6:3, 6:0 i bardzo pewnie awansowała do II rundy US Open. W niej Polka zmierzy się albo z Amerykanką Sloane Stephens (WTA 51), albo z Belgijką Greetje Minnen (WTA 110).