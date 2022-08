Szok. Trzecia zawodniczka WTA Race poza US Open. Wyrzucona w I rundzie

Pierwszy dzień US Open był pełen niespodziewanych rozstrzygnięć. Z rywalizacją panów pożegnali się m.in. Stefanos Tsistipas (5. ATP) czy też Taylor Fritz (12. ATP), a u pań swój mecz ze 124. rakietą świata przegrała Simona Halep (7. WTA). W turnieju nie ma już także Darii Kasatkiny, a więc trzeciej zawodniczki w rankingu WTA Race.

Daria Kasatkina odpadła z US Open. Brytyjka sprawiła sensację

Mecz Darii Kasatkiny z Harriet Dart trwał ponad dwie i pół godziny. W pierwszej partii górą była Brytyjka, która przegrywając w pewnym momencie 1:3, odwróciła losy seta. Ponadto Dart w tie-breaku odrobiła dwie piłki setowe i ostatecznie to ona prowadziła w meczu 1:0, wygrywając całą partię 7:6.

Przegrana w pierwszej odsłonie wydawała się nie załamywać Kasatkiny, która w drugim secie zdominowała rywalkę. Dziewiąta rakieta świata wygrała 6:1, nie dając praktycznie żadnych szans Dart. Trzeci set zapowiadał się więc bardzo emocjonująco.

W ostatniej partii Dart znów się odrodziła. Choć przegrywała 0:2 po kilkunastu minutach gry, to zdołała wygrać kolejne sześć z siedmiu gemów z rzędu i ostatecznie w całym secie pokonała Kasatkinę 6:3. Była to kolejna poniedziałkowa sensacja na kortach US Open w turnieju pań. Wcześniej z rywalizacją pożegnała się Simona Halep, która jeszcze dwa tygodnie temu wygrała turniej w Toronto.

"9. rakieta świata, 3. zawodniczka WTA Race Daria Kasatkina odpadła w pierwszej rundzie #USOpen! Dasza została wyeliminowana przez Brytyjkę Harriet Dart (WTA88) 6-7(8) 6-1 3-6.No to grube niespodzianki już od pierwszego dnia…" - napisał na Twitterze Mateusz Wasiewski ze sportsinwinter.pl.

Porażka Kasatkiny z Dart jest o tyle sensacyjna, że Rosjanka w tym roku wygrała już dwa tytuły na światowych kortach. Była najlepsza w Granby i San Jose. Z kolei Brytyjka nie odniosła jeszcze żadnych większych sukcesów podczas turniejów WTA. Dart w II rundzie zmierzy się z Dalmą Galfi (91. WTA), która wygrała 2:0 z Nurią Parrizaz-Diaz (62. WTA).