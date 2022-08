Iga Świątek rozpoczyna rywalizację w US Open. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Pomimo słabszej formy w ostatnich tygodniach, Iga Świątek ma bardzo dobry okres w swojej karierze. Od kwietnia jest liderką rankingu WTA, zanotowała serię 37 wygranych z rzędu i w dalszym ciągu należy do grona faworytek rozpoczętego w poniedziałek US Open.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Iga Świątek rozpoczyna zmagania w US Open. Na pierwszy ogień zagra z Włoszką polskiego pochodzenia

We wtorek Iga Świątek po raz pierwszy wyjdzie na kort podczas amerykańskiego turnieju wielkoszlemowego. Jej rywalką będzie Jasmine Paolini, a więc Włoszka posiadająca polskie korzenie (jej matka jest Polką). Można więc powiedzieć, że będzie to w pewnym sensie polski pojedynek. Obie tenisistki spotkały się na korcie w 2018 roku w Pradze. Wówczas Świątek nie dała żadnych szans rywalce i wygrała 6:2, 6:1.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Mega sensacja w US Open. Simona Halep odpada ze 124. rakietą świata

Dla liderki rankingu WTA zmagania podczas US Open będą okazją do przełamania się po rozczarowujących występach w turniejach w Toronto oraz w Cincinnati. Polka w ostatnich dwóch turniejach żegnała się z rywalizacją już w III rundzie zmagań. Jak sama mówi przed US Open, zmieniła nastawienie i ma nadzieję, że przełoży się to także na wynik. - Teraz mogę obniżyć swoje oczekiwania i skupić się na poprawie gry w tenisa - powiedziała Świątek cytowana przez portal polskieradio24.pl.

Z kolei Paolini w ostatnim czasie wystąpiła m.in. w Granby oraz w Warszawie. Szczególnie dobrze zaprezentowała się w Polsce, kiedy to dotarła do półfinału. Odpadła w nim z późniejszą zwyciężczynią turnieju - Caroline Garcią (17. WTA).

Iga Świątek-Jasmine Paolini w I rundzie US Open. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Mecz Polki z Włoszką zaplanowano na wtorek na godzinę 17:00 czasu polskiego. Transmisję przeprowadzi Eurosport 1. Będzie ona dostępna także w usłudze Eurosport Player. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Porażka Magdaleny Fręch. Polka przegrała w I rundzie US Open