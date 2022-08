Polka odpadła z US Open. Jeden mecz i koniec

W turniejach indywidualnych tegorocznego US Open wystąpi pięciu reprezentantów Polski. O ile na pierwsze występy Igi Świątek (1. WTA), Huberta Hurkacza (10. ATP) i Magdy Linette (73. WTA) trzeba poczekać do wtorku, tak Kamil Majchrzak (90. ATP) i Magdalena Fręch (103. WTA) mieli rozpocząć rywalizację już w poniedziałek. Jako pierwszy na kort wyszedł 26-latek. Polak uległ zdecydowanie silniejszemu tego dnia Chilijczykowi Alejandro Tabilo (71. ATP) 1:6, 4:6, 7:6 (3), 1:6. Kilka godzin później do rywalizacji stanęła Fręch. Jej rywalką była Rebecca Marino (106. WTA).

Magdalena Fręch poza US Open. Polka podzieliła los Kamila Majchrzaka

Polka po raz drugi w karierze znalazła się w głównej drabince US Open. Pierwszy raz miało to miejsce w 2019 roku. Wówczas przygodę z amerykańskimi kortami zakończyła na etapie pierwszej rundy. Podobnie było i w tym roku. Poniedziałkowe spotkanie zaczęło się od bardzo wyrównanej walki. Obie tenisistki pewnie wygrywały przy własnym serwisie. Łodzianka miała nawet szansę na przełamanie rywalki w drugim gemie, jednak nie skorzystała z okazji, co zemściło się kilka minut później.

Do pierwszego przełamania doszło w szóstym gemie. Wówczas Kanadyjka wygrała przy podaniu Fręch. W ósmym gemie sytuacja się powtórzyła. Polka walczyła z całych sił, by utrzymać serwis. Obroniła nawet dwie piłki setowe, ale przy trzeciej próbie uległa Marino. Tym samym rywalka wygrała tego seta 6:2.

Do drugiej partii Fręch podeszła bardziej zmobilizowana, co przyniosło efekty już na samym początku. Polka przełamała Kanadyjkę w pierwszym gemie. Później utrzymała własny serwis i powiększyła prowadzenie. Następnie każda z tenisistek wygrywała przy swoich podaniach. Do kolejnego przełamania doszło w szóstym gemie. Wówczas Marino pokonała Fręch. Od tego momentu Kanadyjka zaczęła dominować na korcie, wygrywając kolejne trzy gemy. Druga odsłona rywalizacji zakończyła się wynikiem 6:3 dla Marino.

Tym samym to Kanadyjka awansowała do II rundy turnieju. W niej zmierzy się z Dariją Snihur (124. WTA). Ukrainka to sprawczyni jednej z największych sensacji tegorocznej imprezy. Tenisistka pokonała w pierwszym meczu Rumunkę Simonę Halep (7. WTA) 6:2, 0:6, 6:4.