Mega sensacja w US Open. Simona Halep odpada ze 124. rakietą świata

W poniedziałek na kortach w Nowym Jorku rozpoczęła się ostatnia wielkoszlemowa rywalizacja w tym roku. Najlepsze tenisistki i tenisiści świata walczą o triumf w US Open. Jedną z faworytek turnieju była Simona Halep, która dwa tygodnie temu wygrała w Toronto. Rumunka pożegnała się jednak z US Open już po pierwszym meczu.

Megasensacja - tak można skomentować wynik meczu między Simoną Halep a Ukrainką Darią Snigur. Siódma rakieta świata nie dała rady bardzo dobrze dysponowanej w poniedziałek Snigur, która nie jest nawet w pierwszej setce rankingu WTA, i pożegnała się z rywalizacją w US Open.

Rumunka fatalnie rozpoczęła mecz ze Snigur, która trzy lata temu wygrała juniorski Wimbledon. Po trzech gemach przegrywała już 0:3 i ciężko było jej wrócić do meczu. W pierwszej partii zdołała wygrać tylko dwa gemy przy własnym serwisie i dość niespodziewanie po pół godziny gry przegrywała w setach 0:1.

Druga partia była z kolei pokazem sił 30-letniej zwyciężczyni rywalizacji z Toronto. Rumunka wygrała wszystkie sześć gemów i bardzo szybko doprowadziła do wyrównania w całym spotkaniu. Po godzinie gry w Nowym Jorku było 1:1 i wszystko tak naprawdę zaczęło się od początku.

W decydującym secie górą była Snigur, która grała rewelacyjnie i wykorzystała słabości swojej przeciwniczki. Choć ostatnia partia była najbardziej wyrównana w meczu, to trzeba przyznać, że Ukrainka wygrała zasłużenie. Z drugiej strony Halep w pewnym momencie seta przegrywała już 1:5 i zdołała doprowadzić do stanu 4:5. Ostatecznie jednak w dziesiątym gemie górą była Snigur i to ona wygrała całą partię 6:4, a mecz 2:1.

Dla 20-letniej Snigur jest to debiut w Wielkim Szlemie i już okrasiła go awansem do 2. rundy. W następnym meczu zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku Fręch-Marino.