Iga Świątek pominięta. Tenisistki nie pozostawiają złudzeń

Iga Świątek (1. WTA) pierwszy mecz w tegorocznym US Open rozegra we wtorek 30 sierpnia. Jej rywalką będzie Włoszka z polskimi korzeniami, Jasmine Paolini (56. WTA). Polka do rywalizacji w Stanach Zjednoczonych podejdzie po niezbyt udanych turniejach w Toronto i Cincinnati, z których odpadała w 1/8 finału.

Zobacz wideo Iga Świątek ciężko trenuje. Oto dowód

Świątek pominięta w typowaniach tenisistów. Czar Polki minął?

Dyspozycja Polki w ostatnim czasie odbiega od tego, co prezentowała w pierwszej części sezonu. Przypomnijmy, że Świątek zanotowała najlepszą w XXI wieku serię 37. zwycięstw z rzędu, w trakcie której wygrała sześć turniejów. Ostatnim był French Open, gdzie liderka rankingu WTA zdobyła drugie wielkoszlemowe trofeum w karierze.

Słabsza postawa Świątek wpłynęła na to, że rywalki czują mniejszy strach przed grą z polską tenisistką. Pokazują to typowania zawodniczek w materiale umieszczonym na mediach społecznościowych turnieju. W roli faworytki turnieju pań nazwisko Świątek nie padło ani razu. Na typowania pytanych zawodniczek trzeba jednak patrzeć z przymrużeniem oka. Cori Gauff (12. WTA) i Leylah Fernandez (14. WTA) jako główne faworytki wskazały bowiem siebie same. Stefanos Tsitsipas (5. ATP) w roli zwyciężczyni widzi Marię Sakkari (3. WTA), a Carlos Alcaraz (4. ATP) broniącą tytułu Emmę Raducanu (11. WTA).

Tenisiści wskazali także swoich faworytów w rywalizacji mężczyzn. Świątek postawiła na swojego idola, Rafaela Nadala (3. ATP), podobnie jak Gauff. Fernandez wskazała na swojego rodaka, Felixa Augera-Aliassime (8. ATP). Podobnie jak w przypadku pań, Alcaraz i Tsitsipas jako głównych faworytów do wywalczenia wielkoszlemowego trofeum wskazali samych siebie.

Iga Świątek przebiła Marię Szarapową. Tak wygląda sytuacja przed US Open