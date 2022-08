Iga Świątek przebiła Marię Szarapową. Tak wygląda sytuacja przed US Open w rankingach ATP i WTA

W poprzednim tygodniu zdecydowana większość tenisistów skupiła się na ostatnich przygotowaniach do wielkoszlemowego US Open. To spowodowało, że w czołówkach rankingów WTA i ATP nie doszło do żadnych przetasowań. Pozycję liderów utrzymali Iga Świątek i Rosjanin Danił Miedwiediew.

Świątek nadal liderką rankingu WTA z ogromną przewagą. Polka przegania kolejne rywalki

Na prowadzeniu w rankingu WTA niezmiennie utrzymuje się Iga Świątek. Polka ma na koncie 8605 punktów, czyli prawie dwa razy więcej niż druga Estonka Anett Kontaveit (4360 pkt). Trzecią lokatę zachowała Maria Sakkari z Grecji (4190 pkt). Jedyną zmianą w czołówce klasyfikacji pań jest awans na 9. miejsce Darii Kasatkiny, która zdobyła tytuł w kanadyjskim Granby. Magda Linette spadła o sześć lokat i aktualnie jest 73. rakietą świata (850 pkt).

Świątek rozpoczęła właśnie 22. tydzień na czele rankingu. Tym samym pobiła najlepsze osiągnięcia Rosjanki Marii Szarapowej i Amerykanki Tracy Austin, awansując na 16. miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Do pokonania kolejnej rywalki, Rosjanki Dinary Safiny, potrzebne jej są cztery następne tygodnie.

Czołówka rankingu WTA (stan na 29 sierpnia 2022)

Iga Świątek - 8605 pkt Anett Kontaveit - 4360 pkt Maria Sakkari - 4190 pkt Paula Badosa - 3980 pkt Ons Jabeur - 3920 pkt Aryna Sabalenka - 3470 okt Simona Halep - 3255 pkt Jessica Pegula - 3201 pkt Daria Kasatkina - 3015 pkt Garbine Muguruza - 2886 pkt

Hurkacz 10. tenisistą świata, czołówka rankingu ATP bez zmian

Do żadnych zmian nie doszło także na czele zestawienia ATP. Pozycję lidera utrzymał Rosjanin Danił Miedwiediew (6885 pkt), przed którym obrona punktów za ubiegłoroczny triumf w US Open. Drugie miejsce zachował Niemiec Alexander Zverev (5760 pkt), a trzecie Rafael Nadal z Hiszpanii (5630 pkt). Czołową "dziesiątkę" w dalszym ciągu zamyka Hubert Hurkacz z dorobkiem 3355 punktów. Także Kamil Majchrzak nie zmienił zajmowanego miejsca i z wynikiem 592 punktów zajmuje 90. pozycję.

Danił Miedwiediew - 6885 pkt Alexander Zverev - 5760 pkt Rafael Nadal - 5630 pkt Carlos Alcaraz - 5100 pkt Stefanos Tsitsipas - 4890 pkt Novak Djoković - 4770 pkt Casper Ruud - 4695 pkt Felix Auger-Aliassime - 3625 pkt Cameron Norrie - 3415 pkt Hubert Hurkacz - 3355 pkt

