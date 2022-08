Świątek gra w US Open. Uwaga na godzinę. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Iga Świątek (1. WTA) jest liderką rankingu od 21 tygodni i wcześniej zanotowała serię 37 zwycięstw z rzędu. Od wygranej we French Open polska tenisistka zanotowała cztery porażki i nie awansowała do półfinału zawodów, w których występowała. - Jeśli chodzi o faworytki, to turniej kobiecy jest wydaje się być dość otwarty, biorąc pod uwagę zmianę formy Igi. Co się tyczy Igi - kilka zwycięstw z rzędu może sprawić, że znów poczuje się pewniej na korcie i znów być nie do zatrzymania - uważa Ravi Ubha, komentator CNN w rozmowie ze Sport.pl.

US Open. Iga Świątek zmaga się nie tylko z rywalkami, ale też sporą presją

Iga Świątek rozpocznie rywalizację w tegorocznym US Open od meczu z Włoszką o polskich korzeniach, czyli Jasmine Paolini (57. WTA). Kolejne mecze mogą już być tylko trudniejsze dla liderki rankingu, ponieważ w drugiej i trzeciej rundzie może trafić na Amerykankę Sloane Stephens (53. WTA) oraz Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową (28. WTA). W ćwiartce polskiej zawodniczki znalazła się m.in. Hiszpanka Garbine Muguruza (9. WTA), Łotyszka Jelena Ostapenko (16. WTA) czy Czeszka Petra Kvitova (21. WTA).

John McEnroe, legendarny tenisista uważa, że Iga Świątek zmaga się nie tylko z rywalkami, ale też z ogromną presją. - Gdy zaczynasz prowadzić, to reszta stawki patrzy na ciebie inaczej. Nawet jak byłaby druga, czy trzecia to tenisistki miałyby inne podejście, to właśnie ta 'jedynka' czyni cię wyjątkowym. Iga Świątek jest teraz wielkim celem. Dopadła ją presja. Pamiętajmy, że wciąż jest bardzo młoda, jest tylko człowiekiem - mówił McEnroe w rozmowie z "Super Expressem".

US Open. Gdzie i kiedy oglądać pierwszy mecz Igi Świątek?

Iga Świątek zagra z Jasmine Paolini w pierwszej rundzie US Open we wtorek 30 sierpnia o godzinie 17:00 na Armstrong Stadium. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Eurosporcie 1 oraz w usłudze Eurosport Player. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.