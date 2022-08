Komentator CNN o Idze Świątek w US Open: Piłki siedzą w głowie

Od 21 tygodni Iga Świątek jest liderką rankingu WTA. Polka rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Wygrała w tym roku już sześć turniejów, notując niedawno serię 37 zwycięstw z rzędu. Po wygranej w wielkoszlemowym Roland Garros nie doszła jednak ani razu do półfinału zawodów, w których uczestniczyła. Ostatnie cztery porażki martwią kibiców i ekspertów, którzy zastanawiają się nad ich przyczynami.

Ekspert analizuje wyniki Igi Świątek

- Niekoniecznie uważam, że to taka wielka niespodzianka. Musimy pamiętać, że Iga wciąż jest młodą zawodniczką i takie wpadki są dla mnie nieuniknione. Polka włożyła bardzo dużo sił fizycznych i mentalnych w passę zwycięstw w pierwszej połowie roku. Do tego doszła zmiana nawierzchni z trawy na ziemię a potem na korty twarde. To pokazuje, jak trudną dyscypliną jest tenis. Mimo to jej ścieżka kariery jest naprawdę imponująca - mówi w rozmowie ze Sport.pl Ravi Ubha, komentator i ekspert CNN.

Świątek przegrała w trzeciej rundzie Wimbledonu z Alize Cornet, w ćwierćfinale BNP Paribas Poland Open z Caroline Garcią, w 1/8 finału w Toronto z Beatrice Haddad Mają i 1/8 finału w Cincinnati z Madison Keys. - Komentowałem mecze Igi w Toronto i wyraźnie miała problemy ze swoim serwisem. To dawało szanse jej rywalkom. Ważne jednak jest także to, z kim grała. Haddad Maia jest jedną z najlepszych w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a Keys, zwłaszcza grając w USA i na turnieju, który kocha, nigdy nie będzie łatwą rywalką - mówi nasz rozmówca.

Dyskusja o piłkach

- Jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy Iga może odzyskać formę w Nowym Jorku, zwłaszcza po tym, co powiedziała o piłkach. Gdy takie rzeczy siedzą w głowie, często jest trudniej to przeskoczyć - obawia się Ubha.

Świątek kilka dni temu rozpoczęła dyskusję na temat piłek, z jakich korzystają w tym roku tenisistki w US Open i turniejach przygotowujących. - O mój Boże. Szczerze, nie lubię ich. Słyszałam, jak wiele tenisistów na nie narzeka. Głównie tenisistki, bo korzystamy z innych piłek niż mężczyźni - mówiła liderka rankingu WTA.

Świątek tłumaczyła, na czym polega problem. - Zasadniczo chodzi o to, że te piłki są lżejsze. Latają jak szalone. W rozgrywkach WTA występuje dziś naprawdę wiele mocno uderzających tenisistek. Już nie jest tak jak 10 lat temu, gdy dziewczyny, z wyjątkiem Sereny, grały wolniej. W tej chwili tenisistki grają bardzo mocno. Wiem, że jest wiele dziewczyn, które narzekają i wiele z nich jest z pierwszej dziesiątce rankingu - dodała Polka. Naszą tenisistkę poparły m.in. Paula Badosa i Jessica Pegula.

Kto wygra?

Najlepsze tenisistki świata są Nowym Jorku, gdzie w poniedziałek rusza US Open, ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy. Kto wygra? - Jeśli chodzi o faworytki, to turniej kobiecy jest wydaje się być dość otwarty, biorąc pod uwagę zmianę formy Igi. Odrodzenie Caroline Garcia było wspaniałe, ale rywalizacja na przestrzeni dwóch tygodni w Wielkim Szlemie to inne, większe wyzwanie. Francuzka nigdy nie doszła do drugiego tygodnia w Nowym Jorku - zauważa Ubha.

- Jessica Pegula miała bardzo dobry okres na kortach twardych, przegrywając z mistrzami Toronto i Cincinnati, podobnie jak Simona Halep. Coco Gauff ma wspaniały rok, ale lekko uszkodziła kostkę w Cincinnati, a w USA jest też pod ogromną presją otoczenia. Pojawiły się wywiady z nią w kilku znaczących magazynach. Co się tyczy Igi - kilka zwycięstw z rzędu może sprawić, że znów poczuje się pewniej na korcie i znów być nie do zatrzymania - kończy komentator CNN.

Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie US Open z Włoszką Jasmine Paolini. W Nowym Jorku wystąpią także w singlu Magdalena Fręch (w pierwszym meczu z Rebeccą Marino) i Magda Linette (z Karoliną Pliskovą). Wśród panów w singlu zagrają Hubert Hurkacz (z Oscarem Otte) i Kamil Majchrzak (z Alejandro Tabilo). Transmisje z turnieju w Eurosporcie, relacje w Sport.pl.