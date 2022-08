Igi Świątek nie ma w gronie najlepiej zarabiających tenisistów świata. Managerka wyjaśnia

Magazyn "Forbes" jak co roku publikuje zestawienie najlepiej opłacanych sportowców z danych dyscyplin. Tym razem przyszła pora na tenis. W rankingu uwzględniono połączone zarobki uzyskane na korcie oraz z umów sponsorskich. Liderem jest Roger Federer. Szwajcar uzyskał w ostatnim roku 90 mln dolarów. Federer już prawie nie gra zawodowo w tenisa, ale zarabia na intratnych kontaktach ze sponsorami.

Najlepiej opłacani tenisiści

Drugie i trzecie miejsce należą do kobiet. Za plecami Federera są Naomi Osaka (56,2 mln) i Serena Williams (35,1 mln). To pokazuje, jak silna jest pozycja kobiecego tenisa względem całej dyscypliny, wyjątkowa na tle innych konkurencji sportowych. Tym bardziej że Osaka i Williams - podobnie jak Federer - nie mają za sobą najlepszych 12 miesięcy w karierze. Mimo to są na podium dzięki umowom sponsorskim.

Rafael Nadal, który w ostatnim roku wygrał m.in. Australian Open i Roland Garros, jest dopiero czwarty (31, 4 mln). Piąte miejsce zajmuje Novak Djoković (27,1), a siódme aktualny lider rankingu ATP Danił Miedwiediew (19,3).

Tak prezentuje się pierwsza "10" zestawienia "Forbes":

Roger Federer, 90 Naomi Osaka, 56,2 Serena Williams, 35,1 Rafel Nadal, 31,4 Novak Djokovic, 27,1 Emma Raducanu, 21,1 Danił Miedwiediew, 19,3 Kei Nishikori, 13,2 Wenus Williams, 12 Carlos Alcaraz, 10,9

Gdzie Iga Świątek?

W czołówce są też m.in. zbliżająca się do końca kariery Venus Williams czy Emma Raducanu, która po zeszłorocznym sukcesie w US Open stale rozczarowuje. Zauważalny jest brak w tym gronie liderki rankingu WTA Igi Świątek. Jak to możliwe?

Nieobecność Polki spowodowana jest faktem, iż jej team nie upublicznia zarobków tenisistki pochodzących z umów sponsorskich. Tak tłumaczyła to w rozmowie z portalem sportowy24.pl Paulina Wójtowicz, managerka Świątek: "Zarobki Igi na korcie są podane do publicznej wiadomości w źródłach WTA. Jeśli chodzi o zarobki poza kortem, to są one przedmiotem klauzul poufności związanych z umowami sponsorskimi. Mogę powiedzieć, że Iga jest tenisistką bardzo docenianą finansowo przez swoich partnerów, natomiast nie znajdą jej państwo w żadnych oficjalnych rankingach, ponieważ nie ujawnialiśmy dotąd żadnych kwot kontraktów firmom, które przygotowują podobne zestawienia".

Partnerami Świątek są m.in. takie marki jak: Rolex, PZU, Xiaomi czy Tecnifibre. Niewykluczone, że Polka ze swoimi łącznymi zarobkami znalazłaby w top 10 "Forbes", ale ta wiedza jest chroniona klauzulą poufności.

Imponujący wynik

Wiadomo natomiast, że Iga Świątek zarobiła w 2022 roku do tej pory najwięcej na korcie ze wszystkich tenisistów, bez podziału na płeć. Na jej konto spłynęło już 6,64 mln dolarów. Wyprzedza Rafaela Nadala (6,42) i Carlosa Alcaraza (4,23). To tym bardziej imponujące, że, nie licząc turniejów wielkoszlemowych, w pozostałych imprezach tenisistki zarabiają zwykle mniej niż tenisiści. Mimo to Polka jest na czele. W tym roku zwyciężyła już w sześciu imprezach, od 21 tygodni prowadzi w rankingu WTA.