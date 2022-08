Iga Świątek przed szansą na kolejną sporą nagrodę. Kwota robi wrażenie

Iga Świątek (1. WTA) pomimo nieco słabszych występów w ostatnich turniejach, nadal jest postrzegana jako faworytka do wygranej w US Open. Liderka światowego rankingu powiększyłaby wówczas nie tylko przewagę punktową nad rywalkami, ale umocniła się również w zestawieniu najlepiej zarabiających tenisistek i tenisistów w tym sezonie.

Iga Świątek może zarobić 2,6 miliona dolarów. Pokaźna pula nagród podczas US Open

Polska tenisistka zarobiła bowiem w tym roku już 6,64 miliona dolarów, co oznacza, że jest najlepiej zarabiającą zawodniczką świata i wyprzeda nawet tenisistów, których nagrody za wygrane w turniejach są niejednokrotnie wyższe. Świątek mogłaby także dopisać na swoje konto kolejną wygraną w bardzo dobrym dla niej sezonie. 21-latka triumfowała już w turniejach WTA w Dosze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie, a także zdobyła trofeum za wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.

W meczu I rundy tegorocznego US Open Świątek zmierzy się z Włoszką Jasmine Paolini (57. WTA). Już za sam awans do II rundy można zarobić 121 tysięcy dolarów. Ćwierćfinaliści otrzymają 445 tysięcy dolarów, półfinaliści 705 tysięcy, za to finaliści już 1,3 miliona. Polka w poprzedniej edycji dotarła do IV rundy, a tytułu będzie broniła Emma Raducanu. Nagrody podczas US Open są takie same dla tenisistów i tenisistek.

US Open: pełna pula nagród:

Wygrana: 2,6 miliona dolarów (ok. 12,2 miliona złotych)

Finał: 1,3 miliona dolarów (ok. 6,1 miliona złotych)

Półfinał: 705 tysięcy dolarów (ok. 3,5 miliona złotych)

Ćwierćfinał: 445 tysięcy dolarów (ok. 2,1 miliona złotych)

IV runda: 278 tysięcy dolarów (ok. 1,3 miliona złotych)

III runda: 188 tysięcy dolarów (ok. 887 tysięcy złotych)

II runda: 121 tysięcy dolarów (ok. 571 tysięcy złotych)

I runda: 80 tysięcy dolarów (ok. 377 tysięcy złotych)