Jest godzina pierwszego meczu Igi Świątek w US Open. Znakomite wieści dla kibiców

Iga Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open zagra z Włoszką Jasmine Paolini. Polka mecz otwarcia rozegra we wtorek 30 sierpnia o godzinie 17:00 polskiego czasu. To dobra wiadomość dla kibiców, którzy pracują w godzinach porannych.

