Emma Raducanu we łzach. Koszmar przed US Open

Już w poniedziałek 29 sierpnia rozpocznie się ostatni turniej wielkoszlemowy w sezonie, US Open. O obronę tytułu w turnieju pań powalczy sensacyjna triumfatorka ubiegłorocznej edycji, Emma Raducanu (11. WTA). Brytyjka w finale pokonała 6:4, 6:3 kolejną rewelację zmagań, Kanadyjkę Leylah Fernandez (14. WTA).

Fatalne wieści co obozu Emmy Raducanu przed US Open. Będzie jej ciężko o obronę tytułu

Raducanu obronę tytułu rozpocznie od spotkania z Francuzką Alize Cornet (37. WTA), dla której będzie to 63. występ w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego z rzędu. Obrończyni tytułu w piątek odbyła trening na kortach Flushing Meadows. Po 40 minutach gry Brytyjka odczuła silny ból w nadgarstku i wybuchła płaczem. 19-latka udała się do szatni, gdzie do akcji wkroczył jej fizjoterapeuta. Po 15 minutach zawodniczka wróciła na kort i rozegrała godzinny sparing z Jekateriną Aleksandrową (28. WTA). Miała ona jednak zabandażowany prawy nadgarstek, co w perspektywie rozpoczynającego się turnieju z pewnością nie jest dla niej dobrą wiadomością.

Po ogromnym sukcesie w ubiegłorocznym US Open Raducanu nie prezentowała już tak wielkiej formy. Dodatkowo przez większość sezonu musiała ona walczyć z kontuzjami. Przed Australian Open Brytyjka odzyskiwała formę po przejściu koronawirusa. Do French Open podeszła z kontuzją pleców, której doznała podczas turnieju w Rzymie. Także przed Wimbledonem los nie odpuścił mistrzyni wielkoszlemowej. W poprzedzającym zmagania w Londynie turnieju WTA w Nottingham Raducanu rozegrała tylko siedem gemów w meczu w Wiktoriją Golubić, po czym zrezygnowała z dalszej gry.

