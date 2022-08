Legenda tenisa z ważnymi słowami do Igi Świątek. Ostrzega

W poniedziałek 29 sierpnia wystartuje ostatni w tym sezonie turniej wielkoszlemowy, US Open. Iga Świątek (1. WTA) w pierwszej rundzie zmierzy się Włoszką Jasmine Paolini (57. WTA). Polka w Stanach Zjednoczonych powalczy o poprawienie najlepszego wyniku w tym turnieju, którym jest 4. runda wywalczona w poprzednim sezonie.

Iga Świątek w centrum uwagi tenisowego świata. "Jest wielkim celem"

W ostatnim czasie Polka nie prezentuje tam wspaniałej formy jak na początku sezonu. Wpływ na to może mieć zmęczenie intensywnym sezonem, ale również fakt, że od kwietnia Świątek jest liderką rankingu WTA. Zdaniem legendarnego tenisisty Johna McEnroe to powoduje, zawodniczka musi teraz walczyć nie tylko z rywalkami, ale również z nieustanną presją.

- Gdy zaczynasz prowadzić, to reszta stawki patrzy na ciebie inaczej. Nawet jak byłaby druga, czy trzecia to tenisistki miałyby inne podejście, to właśnie ta 'jedynka' czyni cię wyjątkowym. Iga Świątek jest teraz wielkim celem. Dopadła ją presja. Pamiętajmy, że wciąż jest bardzo młoda, jest tylko człowiekiem - powiedziała legenda dyscypliny w rozmowie z "Super Expressem" po pokazowym turnieju "Tenis gra dla Pokoju".

Świątek dostała poparcie. Tenisistki nie chcą być w US Open traktowane jak słaba płeć

Wcześniej McEnroe nawiązał do wypowiedzi Świątek na temat piłek, których zawodnicy używają podczas turniejów za oceanem. Liderka rankingu stwierdziła, że znacznie wpływają one na jej grę. - O mój Boże. Cóż, szczerze, nie lubię ich. Zasadniczo chodzi o to, że te piłki są lżejsze. Latają jak szalone. W rozgrywkach WTA występuje dziś, naprawdę wiele mocno uderzających tenisistek. I na pewno popełniamy błędy. Nie sądzę, by to było miłe do oglądania przez kibiców - stwierdziła Polka. Legendarny zawodnik skomentował to w następujący sposób. - Kiedy coś nie zależy od ciebie lub nie jest w twoich rękach, wystarczy to zaakceptować - powiedział McEnroe w wywiadzie dla hiszpańskiej "Marki".

Chwalińska nie dała rady. Rosjanka zatrzymała Polkę na drodze do US Open

Wielkoszlemowy US Open zostanie rozegrany w dniach 29 sierpnia - 11 września. Oprócz Świątek w głównej drabince kobiet zaprezentują się Magda Linette (67. WTA) i Magdalena Fręch (104. WTA). W turnieju panów rywalizować będą z kolei Hubert Hurkacz (10. ATP) i Kamil Majchrzak (90. ATP).