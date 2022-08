Chwalińska nie dała rady. Rosjanka zatrzymała Polkę na drodze do US Open

Maja Chwalińska (166. WTA) w pierwszej rundzie kwalifikacji US Open zmierzyła się z niżej sklasyfikowaną o trzynaście pozycji w rankingu WTA, 19-letnią Chorwatką Tarą Wurth. Po trzysetowym pasjonującym boju to Polka była górą 1:6, 6:1, 7:5. W czwartek naszą tenisistkę czekało trudniejsze zadanie. Bowiem jej rywalką była Elina Awanesjan (138. WTA). Choć to 20-latka lepiej rozpoczęła tę rywalizację, to ostatecznie z triumfu cieszyła się Rosjanka.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Maja Chwalińska pożegnała się z US Open. Rosjanka nie do zatrzymania

Mecz od samego początku był bardzo wyrównany. W pierwszym secie każda z zawodniczek pewnie wygrywała podanie. Do przełamania doszło dopiero w dziewiątym gemie. Wówczas to Chwalińska wykorzystała pierwszy break point w tym spotkaniu, a następnie utrzymała własny serwis, dzięki czemu triumfowała w tej odsłonie rywalizacji 6:4.

W drugim secie gra 20-letniej Polki całkowicie się posypała. Awanesjan trzykrotnie przełamała Chwalińską, oddając jej ostatecznie tylko jednego gema. Tym samym Rosjanka doprowadziła do wyrównania stanu rywalizacji. Po dwóch setach na tablicy wyników widniał remis.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w US Open. Trudna droga do finału

W związku z tym o losach meczu zadecydowała trzecia partia. Ta odsłona spotkania miała podobny przebieg do pierwszego seta. Zawodniczki wygrywały przy własnym serwisie. Chwalińska miała dwie okazje do przełamania rywalki - w drugim i szóstym gemie - ale ostatecznie ich nie wykorzystała, co zemściło się w dalszej części spotkania. Do pierwszego przełamania doszło w siódmym gemie. Wówczas Rosjanka odebrała serwis Polce. 20-latka nie załamała się i już w kolejnym gemie doprowadziła do przełamania powrotnego.

Jednak to nie wystarczyło na świetnie spisującą się tego dnia Awanesjan. Rosjanka wykorzystała kolejnego break pointa, a następnie utrzymała swoje podanie i pewnie triumfowała w tym secie 6:4. Tym samym to Awanesjan awansowała do finału kwalifikacji US Open. W nim Rosjanka zmierzy się z Japonką Moyuką Uchijimą (130. WTA). To spotkanie odbędzie się w piątek 26 sierpnia.

1,2 miliona dolarów dla Ukrainy. Dobry wynik wydarzenia "Tenis gra dla Pokoju"

Chwalińska nie jest jedyną Polką, która już na etapie kwalifikacji odpadła z turnieju. Podobny los spotkał Katarzynę Kawę (163. WTA). Rodaczka przegrała z rewelacyjną, 17-letnią Czeszką Lindą Noskovą (87. WTA) 1:6, 6:7 (2:7).