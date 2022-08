Novak Djoković kończy sagę. Ogłosił, co z jego występem w US Open. "Do zobaczenia"

Udział Novaka Djokovicia (6. ATP) w tegorocznym US Open stał pod dużym znakiem zapytania. Organizatorzy zaznaczyli wprost, że do rywalizacji w ostatnim wielkoszlemowym turnieju w sezonie będą mogli przystąpić jedynie zaszczepieni zawodnicy. Były lider światowego rankingu jest przeciwny szczepieniom.

Novak Djoković nie zagra w US Open. Ubiegłoroczny finalista zrezygnował z udziału

Fakt ten uniemożliwił już Serbowi obronę tytułu w tegorocznym Australian Open. Djoković co prawda za wszelką cenę walczył o dział w turnieju, jednak w nim nie wystąpił i był zmuszony opuścić Australię.

Teraz były lider rankingu ATP nie wystąpi w US Open, o czy poinformował na swoim Twitterze. - Niestety tym razem nie będę mógł pojechać do Nowego Jorku na US Open. Dziękuję #NoleFam za wyrazy miłości i wsparcia. Powodzenia dla moich kolegów! Będę utrzymywał dobrą formę i pozytywne nastawienie i czekam na okazję do ponownego startu w zawodach. Do zobaczenia wkrótce tenisowy świecie - napisał Serb.

Djoković to trzykrotny triumfator US Open. Serb pierwszy triumf na kortach w Stanach Zjednoczonych świętował w 2011 roku. Później najlepszy okazał się w 2015 roku, a ostatnie zwycięstwo odniósł w 2018 roku. W trwającym sezonie były lider rankingu zapisał na swoim koncie 21. tytuł wielkoszlemowy, wygrywając zmagania na trawiastych kortach Wimbledonu. Za oceanem mógł walczyć o wyrównanie rekordu Rafaela Nadala (3. ATP), który ma w dorobku o jedno trofeum więcej.

Ostatni turniej wielkoszlemowy w sezonie zostanie rozegrany w dniach 29 sierpnia - 11 września. Wywalczonych w poprzednim sezonie tytułów będą bronić Brytyjka Emma Raducanu (11. WTA) i Rosjanin Danił Miedwiediew (1. ATP).