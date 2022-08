Kostiuk miała zagrać dla Ukrainy. Odmówiła. "Nie jestem niewidzialna"

Przed startem wielkoszlemowego US Open odbędzie się charytatywny turniej "Tennis Plays for Peace". Zebrane podczas tego wydarzenia środki mają zostać przekazane na wsparcie walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Data turnieju jest szczególna, bowiem 24 sierpnia przypada Dzień Niepodległości Ukrainy.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek ciężko trenuje. Oto dowód

Marta Kostiuk: Natychmiast powiedziałam, że nie wezmę w tym udziału

W pokazowym turnieju udział wezmą między innymi Iga Świątek, Rafael Nadal, Coco Gauff, Carlos Alcaraz czy Felix Auger-Aliassime. Zaproszenie uzyskały również dwie tenisistki z Ukrainy: Łesia Curenko i Marta Kostiuk. Druga z wymienionych kategorycznie odmówiła udziału. - Kiedy ja i Łesia Curenko zobaczyłyśmy, że na liście uczestników są reprezentanci Rosji i Białorusi natychmiast powiedziałam, że nie wezmę w tym udziału - powiedziała tenisistka.

Iga Świątek inspiruje cały świat tenisa. Nadal od razu powiedział: Tak

Ukrainka w mocnych słowach uzasadniła swoją decyzję. - Przede wszystkim - nikt nie spytał sportowców z Ukrainy czy życzą sobie, by tamci brali w tym udział - stwierdziła. Kostiuk odniosła się również do zaproszenia dla Wiktorii Azarenki. - Zastanawiam się, dlaczego ją wybrano. Nie było z jej strony żadnej pomocy w naszym kierunku. Nie rozmawiałyśmy. Nie jestem niewidzialna. Może nie jestem specjalnie widoczna, bo nie plasuję się w rankingu wystarczająco wysoko, by ze mną rozmawiać - mówiła wprost tenisistka.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Zajmująca 72. miejsce w rankingu WTA Ukrainka otwarcie zarzucała reprezentantce Białorusi, że nie podjęła żadnej próby kontaktu i nie wyraziła chęci pomocy. Azarenka jest bowiem członkinią Rady Zawodniczek WTA, czyli organu mającego reprezentować interesy tenisistek w rozmowach ze światowymi władzami.

Mistrzyni wielkoszlemowa wycofuje się z US Open "z najlepszego możliwego powodu"

Słowa Kostiuk wywołały spore poruszenie w tenisowym świecie. Przygotowująca zawody organizacja United States Tennis Association (USTA) ostatecznie zdecydowała o wykluczeniu Azarenki z rywalizacji.