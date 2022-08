Mistrzyni wielkoszlemowa wycofuje się z US Open "z najlepszego możliwego powodu"

Angelique Kerber to dobrze znana kibicom tenisa zawodniczka, która w przeszłości trzykrotnie wygrywała turnieje wielkoszlemowe. To Australian Open 2016, US Open 2016 oraz Wimbledon 2018. Aktualnie zajmuje 52. miejsce w rankingu WTA, ale w 2016 roku była liderką.

US Open bez Kerber. "Dwóch na jednego nie jest uczciwą rywalizacją"

W tym sezonie w turniejach wielkoszlemowych najlepiej poszło jej w Rolandzie Garrosie i Wimbledonie, gdzie odpadła w III rundzie. W Australian Open zakończyła rywalizację już po pierwszym meczu. Wielkimi krokami zbliża się ostatni wielkoszlemowy turniej, czyli US Open. W nim Kerber jednak nie zagra, o czym poinformowała w swoich mediach społecznościowych.

"Bardzo chciałam zagrać w US Open, ale ostatecznie zdecydowałam, że dwóch na jednego nie jest uczciwą rywalizacją" – napisała na Instagramie Kerber, dodając emotikony dziecka i butelki z mlekiem. Dała tym samym jasno do zrozumienia, że jest w ciąży.

"Przez następne miesiące zrobię sobie przerwę w podróżowaniu po świecie jako tenisistka, ale z drugiej strony uważam, że to z najlepszego możliwego powodu! Będę tęsknić za wami wszystkimi. Nowy Jork często był punktem zwrotnym w mojej karierze i wydaje mi się, że ten rok nie będzie w żaden sposób inny! Od wznowienia kariery w 2011 roku do zdobycia tytułu w 2016 roku i zdobycia pierwszego miejsca na świecie… US Open zajmuje szczególne miejsce w moim sercu i żałuję, że nie mogłam pożegnać się z wami wszystkimi na korcie, zanim na jakiś czas opuszczę tour. Bycie zawodowym sportowcem znaczy dla mnie wszystko, ale jestem wdzięczna za nową ścieżkę, którą podążam. Szczerze mówiąc, jestem jednocześnie zdenerwowana i podekscytowana. Dzięki za nieustające wsparcie - to dla mnie wszystko" – dodała Kerber.

US Open rozpocznie się już w poniedziałek 29 sierpnia, choć kwalifikacje ruszyły już 23 sierpnia. Biorą w nich udział biorą Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. W drabince głównej zobaczymy oczywiście Igę Świątek. Na razie nie wiadomo, z kim w pierwszej rundzie zagra najlepsza tenisistka na świecie. Losowanie odbędzie się 25 sierpnia, dzień przed finałem kwalifikacji.