Eugenie Bouchard czekała na zwycięstwo 528 dni. W końcu się udało

Eugenie Bouchar prawie półtora roku nie pokazywała się na tenisowych kortach. Kanadyjka poddała się operacji kontuzjowanego ramienia i długo dochodziła do pełni zdrowia. W ubiegłym tygodniu rozegrała pierwszy mecz od 17 marca 2021 roku. Powrót nie był udany, gdyż przegrała z Holenderką Arianne Hartono (166. WTA) 2:6, 2:6 w turnieju WTA 125 w Vancouver.

Eugenie Bouchard odniosła pierwsze zwycięstwo od 528 dni. Jest bliżej gry w US Open

We wtorkowy wieczór czasu polskiego Bouchard przystąpiła natomiast do meczu w pierwszej rundzie eliminacji wielkoszlemowego US Open. By dostać się do drabinki głównej, 28-latka musi wygrać trzy mecze. Pierwszy krok już zrobiła. Udało jej się pokonać Japonkę Yuki Naito (WTA 197.) 6:3, 6:3.

Spotkanie trwało 1 godzinę i 32 minuty. Grę lepiej rozpoczęła słynna Kanadyjka, która w pierwszym secie spokojnie kontrolowała sytuację. Aż trzy razy przełamała rywalkę. W drugiej partii Naito popełniała już mniej błędów. Tylko raz straciła swoje podanie. Nadal jednak grała słabiej od zawodniczki po drugiej stronie siatki i to Bouchard zasłużenie wygrała.

Dla byłej zawodniczki numer 5. światowego rankingu to wielka chwila. Ostatni raz ze zwycięstwa cieszyła się jeszcze 13 marca 2021 roku. Wówczas pokonała w półfinale turnieju w Guadalajarze Elisabettę Cocciaretto (WTA 100.) 6:2, 7:6 (7-2). Od tamtego czasu upłynęło dokładnie 528 dni.

W kolejnej rundzie eliminacji Eugenie Bouchard zagra z Lindą Noskovą (WTA 87.). Czeszka wyeliminowała niestety w dwóch setach 6:1, 7:6 (7-2) reprezentantkę Polski, Katarzynę Kawę (WTA 163.). Mecz Bouchard z Noskovą zaplanowano na 25 sierpnia o godzinie 17:00 czasu polskiego.

