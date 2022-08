Iga Świątek zarobiła najwięcej na świecie. Przebiła nawet Nadala i Djokovicia

Iga Świątek jest obecnie liderką rankingu WTA i na swoim koncie ma aż sześć wygranych turniejów: Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rzym oraz wielkoszlemowy Roland Garros. Co więcej Polka wygrała w tym roku 50 meczów, przegrywając zaledwie siedem razy, notując przy tym serię 37. wygranych z rzędu.

Nie powinno zatem dziwić, że Iga Świątek zarobiła najwięcej wśród zawodniczek WTA. Jak pokazuje jednak zestawienie "Relevant Tennis", łączna wartość nagród Polki przewyższa również zarobki zawodników ATP, co należy potraktować jako spore osiągnięcie, zważając na to, że pula nagród dla kobiet jest niższa, niż w przypadku mężczyzn. Znakomicie obrazuje to choćby turniej w Rzymie: jego zwyciężczyni otrzymała niespełna 335 tysięcy euro, natomiast triumfator ATP ok. 600 tysięcy.

- Po US Open tabela zapewne bardzo się zmieni, ale obecnie możemy jedynie podziwiać Igę Świątek, zwłaszcza że pula nagród WTA jest niższa niż ATP - napisano w poście z tabelą. Polka łącznie zarobiła bowiem ok. 6,64 miliona euro.

Kolejne miejsce w zestawieniu zajął Rafael Nadal (3. ATP), który w tym roku wygrał o dwa turnieje mniej od Igi Świątek. Hiszpan triumfował w Roland Garros, Acapulco, Australian Open oraz w Melbourne i łącznie zainkasował 6,42 miliona euro. Pozostałe miejsca w pierwszej piątce zajęli Carlos Alcaraz (4. ATP): 4,76 miliona euro, Novak Djoković (6. ATP): 4,23 miliona euro oraz Stefanos Tsitsipas (5. ATP): 4,16 miliona euro.

Iga Świątek będzie miała okazję na poprawę swojego dorobku punktowego jak i zarobkowego już podczas zbliżającego się US Open. Turniej w Nowym Jorku rozpocznie się w poniedziałek 29 sierpnia i potrwa do niedzieli 11 września. Za wygraną w turnieju można zarobić ok. 2,6 miliona euro.