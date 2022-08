Magda Linette show. Polka pokonała wyżej notowaną rywalkę i jest w ćwierćfinale

Turniej WTA 250 w Cleveland jest dla Magdy Linette (67. WTA) ostatnim przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open. W pierwszej rundzie Polka wygrała z Julią Putincewą (39. WTA) 6:4, 6:2, a jej kolejną rywalką była Sorana-Mihaela Cirstea (38. WTA).

Znakomity mecz Magdy Linette. Rywalka była bezradna

Początek starcia pomiędzy zawodniczkami był bardzo wyrównany. Przełomowy okazał się dopiero siódmy gem, w którym Linette przełamała podanie rywalki i ustanowiła wynik na 4:3. 30-latka złapała wówczas wiatr w żagle i wygrała pierwszy set 6:4, a w kolejnej odsłonie gier jej przewaga była jeszcze bardziej widoczna.

Linette przełamała swoją rywalkę już podczas jej pierwszego serwisu i kontrolowała przebieg seta, który finalnie zakończył się wynikiem 6:2. Polka w czasie meczu popisała się bardzo skuteczną grą, co potwierdziły statystyki: 37 winnerów, jedynie dwa niewymuszone błędy i aż 90 proc. wygranych punktów po pierwszym serwisie.

Polska tenisista wyeliminowała do tej pory dwie wyżej notowane rywalki i jeżeli podtrzyma dobrą passę, to ma szansę na triumf w całym turnieju. Nie jest on bowiem szczególnie mocno obsadzony, a najwyżej notowaną zawodniczką w rankingu WTA, która rywalizuje w Cleveland, jest zajmująca 23. miejsce Barbora Krejcikova.

W ćwierćfinale Linette zmierzy się z triumfatorką meczu pomiędzy Laurą Siegemund (216. WTA) a Ludomiłą Samsonową (45. WTA). Spotkanie zaplanowano na środę 24 sierpnia i powinno rozpocząć się około godziny 20 czasu polskiego.