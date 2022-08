Iga Świątek inspiruje cały świat tenisa. Nadal od razu powiedział: Tak

W środę na korcie Louisa Armstronga należącym do kompleksu US Open odbędzie się impreza charytatywna "Tenis gra dla Pokoju". Termin wydarzenia nie jest przypadkowy, bo tego dnia Ukraińcy odchodzą Święto Niepodległości. W tym dniu minie także pół roku od inwazji Rosjan na ich kraj.

Wpływ Igi Świątek

W wydarzeniu wezmą udział m.in. Iga Świątek, Rafael Nadal, czwarty na świecie Hiszpan Carlos Alcaraz, finalistka Roland Garros 2022 Amerykanka Coco Gauff, finalistka US Open 2021 Kanadyjka Leylah Fernandez, Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime oraz Amerykanin Taylor Fritz. Seria spotkań singlowych i par mieszanych potrwa od godz. 19 do 21 czasu nowojorskiego, czyli między 1 a 3 w nocy ze środy na czwartek w Polsce.

Cieszy zwłaszcza obecność Igi Świątek, która jako liderka rankingu WTA jest mocno zaangażowana w sprawy Ukrainy. Z jej inicjatywy pod koniec lipca w Krakowie odbyła się podobna impreza charytatywna "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". Udało się zebrać ponad 2 mln złotych. To było pierwsze takie wydarzenie w świecie tenisa od rozpoczęcia inwazji przez Rosjan. Teraz drogą naszej tenisistki idą Amerykanie, którzy przyznają, że inspirowali się Świątek.

- Przywództwo, determinacja i zaangażowanie Igi w czynienie wszystkiego, co w jej mocy, aby pomóc narodowi ukraińskiemu, są dla nas prawdziwą inspiracją. Jej wydarzenie w Polsce było wyjątkowe, a zebranie 500 tys. euro na pomoc humanitarną jest naprawdę godne pochwały - mówi w rozmowie ze Sport.pl Chris Widmaier, rzecznik Amerykańskiej Federacji Tenisowej (USTA).

Gwiazdy dla Ukrainy

To właśnie amerykański związek zdecydował o zorganizowaniu imprezy na kortach US Open tuż przed rozpoczęciem wielkoszlemowego turnieju, który rusza w poniedziałek 29 sierpnia. - Rada dyrektorów USTA wezwała władze US Open do opracowania wszechstronnej kampanii uświadamiającej i pozyskania funduszy w celu wsparcia ludności Ukrainy. Opracowując tę kampanię, postanowiliśmy oprzeć się na inicjatywie "Tenis gra dla pokoju" z udziałem wielu najlepszych graczy rywalizujących w tegorocznym US Open - tłumaczy Widmaier.

Inicjatywa "Tenis gra dla pokoju" powołana w środowisku tenisowym zbiera od lutego pieniądze na pomoc Ukrainie. Do tej pory uzbierano milion dolarów, ale Amerykanie chcą w najbliższych dniach powiększyć tę kwotę co najmniej dwukrotnie.

Bilety na środowe wydarzenie w Nowak Jorku kosztują 25 i 50 dolarów. - 100 procent wpływów trafi do GlobalGiving, międzynarodowej organizacji non-profit wybranej przez władze tenisa. Wszystkie darowizny na rzecz funduszu GlobalGiving Ukraine Crisis Relief Fund będą wspierać pomoc humanitarną dla dotkniętych społeczności na Ukrainie i w okolicznych regionach, do których uciekli ukraińscy uchodźcy - informuje rzecznik amerykańskiego związku.

Amerykanie chcą zebrać więcej

"Mieszkańcy Ukrainy będą w naszych sercach i umysłach podczas US Open 2022, a 24 sierpnia to wsparcie będzie jeszcze bardziej widoczne. Mecze z udziałem największych gwiazd tenisa mają na celu pomoc humanitarną dla kraju pogrążonego wojną oraz wzmocnienie publicznej świadomości w tym temacie" - czytamy na stronie US Open.

- Horror tej wojny trwa i ten horror łamie serce. Niezwykle ważne jest podnoszenie świadomości okropnej sytuacji na Ukrainie i zbieranie jak największej pomocy humanitarnej, aby bezpośrednio pomóc narodowi Ukrainy - wskazuje nam Widmaier.

Imprezę w Nowym Jorku poprowadzi były tenisista Patrick McEnroe, a będzie można ją oglądać na żywo na platformie streamingowej ESPN+. Transmisja planowana jest również na stronie usopen.org oraz w Eurosport Player. - To tylko część zaplanowanej inicjatywy US Open mającej na celu budowanie świadomości dotyczącej sytuacji w Ukrainie wśród fanów tenisa i nie tylko. Zaprosiliśmy również Narodowy Chór Ukrainy "Dumka" do udziału w ceremonii otwarcia US Open 2022 - dowiadujemy się od władz US Open.

Amerykański związek kontaktuje się z ukraińskimi tenisistami, których chce zaprosić na to wydarzenie. Wspiera także ukraińskie organizacje z Nowego Jorku.

W Krakowie razem z Igą Świątek zagrał zdolny junior Martyn Pawelski oraz byli już zawodnicy: Agnieszka Radwańska i Ukrainiec Serhij Stachowski. Pierwotnie miała wystąpić także Elina Switolina, ale Ukrainka spodziewa się dziecka. Cieszy to, że w inicjatywę w Nowym Jorku zaangażowało się więcej aktualnych gwiazd światowego tenisa. Do tej pory Świątek jako jedna z niewielu czynnych tenisistek angażowała się w sprawy Ukrainy.

Ani Rafael Nadal, zwycięzca Roland Garros, ani Novak Djoković, mistrz Wimbledonu czy Jelena Rybakina, mistrzyni Wimbledonu, po wygranych nie zabierali głosu w sprawie wojny. - Zauważyłam, że ta pamięć przygasła. Wiele zawodniczek zdjęło wstążki, które w lutym założyło na dwa-trzy mecze. Uważam, że to trochę niekonsekwentne - powiedziała polska tenisistka w Krakowie. Jednocześnie przyznała, że ma nadzieję zainteresować tematem Ukrainy pozostałych zawodników. Teraz dopięła swego w Nowym Jorku.

Nadal się nie zastanawiał

- Wiemy, że tenisiści mają bardzo napięte harmonogramy tuż przed rozpoczęciem turnieju Wielkiego Szlema. Mimo to każdy zawodnik, którego zapytaliśmy o udział, zgodził się zagrać. Nie wywieraliśmy żadnej presji, aby wzięli udział, ponieważ mamy świadomość ich zobowiązań w tygodniu poprzedzającym US Open - tłumaczy Widmaier.

Największą gwiazdą wydarzenia będzie Nadal. Hiszpan do tej pory był dość wstrzemięźliwy w sprawie Ukrainy. Jak zareagował na propozycję występu w Nowym Jorku? - Bez zastanowienia odpowiedział "tak" - kończy nasz rozmówca.

Przed żadnym poprzednim turniejem wielkoszlemowym w tym roku gwiazdy tenisa nie grały pokazowo w celu zebrania pieniędzy dla Ukrainy. "Pozytywny wpływ Igi na świat tenisa? Cudownie, że odbędzie się kolejne wydarzenie, które ma na celu pomoc Ukrainie - i tę realną finansową, i tę o wymiarze medialnym, dzięki niemu świat usłyszy o wojnie po raz kolejny. I kolejny" - napisała na Instagramie Paula Wolecka, PR menedżerka Igi Świątek.