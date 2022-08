Świątek dostała ripostę od legendy tenisa. Zgryźliwe. "Wystarczy to zaakceptować"

Iga Świątek od drugiego w karierze zwycięstwa w turnieju Roland Garros, nie spisuje się najlepiej. Liderka światowego rankingu od tamtego czasu z dziesięciu rozegranych spotkań, przegrała aż cztery. Niedawno Polka została pokonana 3:6, 4:6 przez Madison Keys (24. WTA) w 1/8 finału WTA Cincinnati, czyli jednego z turniejów przygotowujących do US Open.

John McEnroe odpowiada na słowa Igi Świątek. "Może to być spowodowane nerwami"

Podczas tych zawodów używane były inne piłki niż w pozostałych meczach sezonu. Tenisistki będą z nich korzystać także na zbliżającym się US Open. Iga Świątek skrytykowała te piłki, twierdząc, że przez nie popełnia się więcej błędów. - O mój Boże. Cóż, szczerze, nie lubię ich. Słyszałam, jak wiele tenisistów na nie narzeka. Głównie tenisistki, bo korzystamy z innych piłek niż mężczyźni. Zasadniczo chodzi o to, że te piłki są lżejsze. Latają jak szalone. W rozgrywkach WTA występuje dziś, naprawdę wiele mocno uderzających tenisistek. I na pewno popełniamy błędy. Nie sądzę, by to było miłe do oglądania przez kibiców. Nie wiem, dlaczego piłki są inne niż męskie - powiedziała Polka.

Na słowa Świątek zareagował były amerykański tenisista John McEnroe. - Słyszałem, że teraz narzeka na zbyt lekkie piłki, które będą na US Open. Może to być spowodowane nerwami. Kiedyś narzekałem, że piłki na Wimbledonie były ciężkie, ale później zdawałem sobie sprawę, że osiągałem tam najlepsze wyniki. Kiedy coś nie zależy od ciebie lub nie jest w twoich rękach, wystarczy to zaakceptować - powiedział McEnroe w wywiadzie z "Marką".

Następny mecz Igi Świątek będzie miał miejsce już podczas zbliżającego się wielkoszlemowego turnieju US Open. Zawody rozpoczną się 29 sierpnia. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kto będzie pierwszą rywalką Polki, bowiem 23 sierpnia rozpoczął się dopiero turniej kwalifikacyjny.

John McEnroe jest jednym z najlepszych tenisistów w historii. Amerykanin trzykrotnie wygrywał Wimbledon i cztery razy sięgnął także po zwycięstwo na US Open. Karierę zakończył w 1992 roku.

