Kibicka z flagą Ukrainy "wstrząsnęła Rosjankami". "Idę po policję, jeśli nie wyjdziesz"

Kilka dni temu kibicka o imieniu Lola weszła na trybuny turnieju WTA 1000 w Cincinnati owinięta ukraińską flagą. Na głowie miała vinok - ukraiński wieniec z kwiatów. W milczeniu oglądała spotkanie Rosjanek: Anny Kalinskiej z Anastazją Potapową.

Lola opowiadała, co przeżyła

Po tym, jak Potapowa poskarżyła się arbiterce, ta zeszła z krzesełka i podeszła do Loli, przekonując, że jej zachowanie jest nieodpowiednie. - Nieładnie najeżdżać inny kraj - odpowiedziała kibicka. Sprawa obiegła media na całym świecie i wywołuje wiele emocji.

Dziennikarze portalu Local 12 ze stanu Ohio dotarli do Loli. Fanka tenisa wciąż jest oburzona, jak została potraktowana przez organizatorów prestiżowego turnieju. - Jesteśmy w USA, a nie w Rosji - przekonuje ze łzami w oczach.

Lola jest Amerykanką pochodzącą z Uzbekistanu. Twierdzi, że została poproszona o opuszczenie kortów należących do kompleksu tenisowego Western & Southern Open. - Miałam flagę ukraińską, ale nie robiłam nic szalonego. Byłam jedynie nią owinięta, siedziałam cicho i spokojnie - mówi. Jak relacjonuje, pani arbiter przerwała mecz, rozmawiała z tenisistkami i zwróciła się do niej bezpośrednio. Film z tej sytuacji opublikowano na Twitterze.

"To nie jest miłe"

Portal Local 12 zapytał Lolę, co dokładnie powiedziała jej sędzia. - Usłyszałam, że "to nie jest miłe. Musisz odłożyć flagę". Powiedziano mi, że moje zachowanie wstrząsnęło tenisistkami z Rosji. Powiedziałam: "Nie odłożę flagi". Tak czekaliśmy kilka minut. Potem znów przerwano mecz, a wtedy podszedł do mnie ochroniarz i powiedział: "Proszę pani, zadzwonię na policję, jeśli pani nie wyjdzie" - mówiła Lola.

Kibicka opuściła trybuny kortu numer 8 i spacerowała po kompleksie tenisowym w Cincinnati. Po 15 minutach podszedł do niej ten sam ochroniarz i poprosił o usunięcie flagi lub opuszczenie kompleksu w Cincinnati. Powoływał się na "przekroczenie zasad dotyczących rozmiaru flagi". Lola wyszła na parking schować flagę do samochodu.

Władze Western & Southern Open wydały oświadczenie, w którym stwierdziły, że "flagi lub banery większe niż 18 x 18 cali (45 cm - przyp. red.) są zabronione". Jednak wielokrotnie widywano w Cincinnati na trybunach flagi większe - głównie amerykańskie i serbskie. Organizatorzy pytani o zdarzenie na trybunach kortu numer 8 odpowiedzieli: "Pytania dotyczące sędzi głównej należy kierować do Organizacji Kobiecego Tenisa (WTA)". WTA nie odpowiada na prośby mediów o komentarz.

Sprawa w sądzie?

Portal Local 12 odezwał się do Cincy4Ukraine. To organizacja charytatywna założona przez Ukraińców mieszkających w Cincinnati. "Naszym celem jest pomoc Ukrainie w obronie przed rosyjskim atakiem wszelkimi środkami: zbieraniem funduszy, pomocą humanitarną, wysyłką towarów i wiele więcej - czytamy na stronie organizacji. - Rosyjscy zawodnicy przyjeżdżają do Stanów i dyktują warunki, co mogą, a czego nie mogą robić obywatele USA - powiedziała Eugenia Nemirovska de Santos, prezeska Cincy4Ukraine. - To nie wróży dobrze społeczności ukraińskiej w USA - dodała.

De Santos liczy, że na innych turniejach pojawiają się teraz mniejsze ukraińskie flagi. Organizacja Cincy4Ukraine informuje, że skontaktowała się z prawnikiem ds. praw obywatelskich, aby sprawdzić, czy prawa Loli wynikające z pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie zostały naruszone. Pierwsza poprawka zakazująca ograniczania wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń weszła w życie 15 grudnia 1791 roku.