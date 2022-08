Za granicą biją na alarm. Iga Świątek w kryzysie. "Wyczerpana psychicznie"

Iga Świątek od drugiego w karierze zwycięstwa w turnieju Roland Garros, nie spisuje się najlepiej. Liderka światowego rankingu od tamtego czasu z dziesięciu rozegranych spotkań, przegrała aż cztery. W czwartek Polka uległa Amerykance Madison Keys (24. WTA) 3:6, 4:6. Ta porażka była dużą niespodzianką, tym bardziej że w ostatnim starciu tych zawodniczek na turnieju w Indian Wells, Świątek straciła zaledwie jednego gema.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Skandal w USA. Rosyjska tenisistka oburzona flagą Ukrainy. Sędzia wydaliła kibickę

Za granicą biją na alarm. Iga Świątek w kryzysie

Zagraniczne media również zauważają słabszą dyspozycję Igi Świątek. - Świątek pozostaje w kryzysie - tytułuje relację z meczu hiszpański "AS". Hiszpańscy dziennikarze podkreślają, że to kolejna porażka Świątek w tym roku i w ostatnich ośmiu spotkaniach ma bilans: 4 zwycięstwa i tyle samo porażek. Zwracają uwagę, że Polkę pokonała Madison Keys, dla której była to pierwsza wygrana w szóstej próbie z liderką światowego rankingu.

- Przez sześć miesięcy na kortach ziemnych Iga była nienaganna. Po zakończeniu kariery przez Barty i drugim triumfie w Roland Garros, można było odnieść wrażenie, że tenis znalazł absolutnie nową królową - pisze z kolei francuski dziennik "L Equipe". Francuzi znaleźli też przyczynę słabszej formy Igi Świątek. - Po 37 zwycięstwach z rzędu, Polka wygląda na wyczerpaną psychicznie. W III rundzie Wimbledonu praktycznie poddała się przeciwko Alize Cornet. Od tego czasu Świątek jest cieniem samej siebie. Wykorzystały to Caroline Garcia, Beatriz Haddad Maia i teraz Keys - dodaje "L Equipe".

"Masakra Wielkich nazwisk - Świątek, Kontaveit, Jabeur - tak relację z turnieju tytułuje dziennik "La Gazzetta dello Sport". - Bije alarm dla Igi Świątek. Polka nigdy w tym roku nie wydawała się czuć komfortowo na amerykańskich twardych kortach. Musi jakoś zareagować - uważają włoscy dziennikarze.

Iga Świątek wstała z kolan w drugim secie. Efektowny zryw przyszedł zbyt późno

Przed Igą Świątek teraz zbliżający się wielkoszlemowy turniej US Open, który odbędzie się w dniach 29 sierpnia - 11 września. Polka ma więc niecałe dwa tygodnie, aby na nowo złapać swój rytm i wrócić na zwycięską ścieżkę.