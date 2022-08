"Trudno o optymizm". Iga Świątek ma kłopoty tuż przed US Open. Na własne życzenie

- Był to być może najsłabszy mecz Igi w sezonie - mówi bez ogródek Marek Furjan, który komentował spotkanie Świątek - Keys na antenie Canal+ Sport.

Nasza numer 1 rankingu WTA nie miała większych szans w starciu z zajmującą 24. miejsce na świecie Amerykanką. Iga do lepszej gry zerwała się dopiero przy stanie 3:6, 0:5 i 15:40.

Dla Świątek to już czwarty przegrany mecz w ostatnich tygodniach. Licząc od 2 lipca Polka w półtora miesiąca rozegrała osiem spotkań, z których przegrała cztery. W całym sezonie Iga ma znakomity bilans 50-7, ale jej ostatnie występy - po serii 37 wygranych meczów z rzędu - wyglądają nieco niepokojąco.

Najgorszy mecz Świątek w tym roku. Przykro było patrzeć

"Skończył się hurraoptymizm. Iga nas z niego wyprowadziła"

- Niektóre porażki łatwiej zaakceptować, a inne trochę trudniej. Wimbledon nie był aż tak bolesny [tam Świątek przegrała w trzeciej rundzie z Cornet], z racji tego, że Iga jeszcze nie może się odnaleźć na trawie. Mówiliśmy też, że turniej w Warszawie był specyficznym momentem w kalendarzu [porażka z Garcią], bo był powrotem na korty ziemne, a Polka już o nich zapominała. Natomiast mecz z Keys był w wykonaniu Igi po prostu słaby - mówi Furjan.

- Nie funkcjonował dobrze serwis, Iga popełniała wiele błędów, szczególnie ze strony forhendowej. W Cincinnati i w Toronto, na dwóch dużych turniejach przed US Open, Iga wygrała tylko dwa mecze. Z jednej strony nie ma powodów do niepokoju, bo Polka kapitalną, rekordową serią zbudowała sobie pozycję na cały rok a ponadto oczywistym jest, że tenis nie jest takim sportem, w którym się ciągle wygrywa. Ale z drugiej strony skończył się hurraoptymizm, w którym żyliśmy. Iga ostatnimi meczami nas z niego wyprowadziła. I dla kibiców to jest trudniejszy moment - dodaje komentator.

Wynik zły. Ale gra Świątek jeszcze gorsza

Furjan podkreśla, że mecz z Keys dla fanów Świątek był pewnie jeszcze trudniejszy do oglądania niż niedawne, również przegrane, spotkania z Cornet, Garcią i Haddad Maią. - Wynik nie oddaje tego, co się działo na korcie. Przewaga Keys była chwilami gigantyczna. Iga zrobiła kilka kroków w stronę tenisowego cudu, gdy z 0:5 i piłek meczowych zrobiło się 4:5. Ale widać, że Iga jest na korcie podenerwowana, że podejmuje bardzo szybko decyzje, które nie zawsze są trafione. Trochę brakuje mi w jej działaniach spokoju. Czuję w niej napięcie - słyszymy.

Iga Świątek ma problem przed US Open? "Jest dużo do poprawy"

Skąd to napięcie? - Nie wiem czym jest spowodowane. Czy piłkami, na które Iga w Stanach narzeka, czy innymi rzeczami, o których nie wiemy. Natomiast po turniejach w Toronto i Cincinnati trudno o optymizm przed US Open. Trudno budować optymizm na podstawie jakości gry Igi, nawet nie mówię o wynikach. Porażka z Keys była jednoznaczna. I wskazująca kilka problemów, z którymi się Iga aktualnie mierzy - słyszymy.

Lekkie piłki można było sprowadzić. To nauka na kolejne lata

Dlaczego Świątek ma duże problemy z serwisem? Dlaczego nie trafia forhendem? Tego nie wiemy. - Tenisowa szatnia jest całkiem inna niż szatnia piłkarska. Tenisowy team to jest grono bardzo hermetyczne, z niego nie wydostają się wiadomości. Tak naprawdę trudno jest stwierdzić, z jakiego powodu dyspozycja Igi jest gorsza. Czasami chodzi nie tylko o dyspozycję fizyczną. Nie szedłbym daleko w stawianiu diagnozy. Natomiast elementy, które nie funkcjonują na korcie, widać gołym okiem. Ale to na pewno nie znaczy, że Iga nagle zapomniała, jak się gra forhend albo jak się serwuje - mówi Furjan.

"O mój Boże. Szczerze, nie lubię ich. Są szalone". Świątek o piłkach

Ekspert wraca jeszcze do tematu lżejszych piłek, na które w Cincinnati narzekała Świątek. - Podobno rzeczywiście te, którymi tenisistki grają teraz na turniejach w Ameryce Północnej nie są dostępne w Europie, a europejskie mają trochę inną specyfikę. Ale pewnie nie jest jakimś czynem graniczącym z cudem sprowadzenie kartonu takich piłek odpowiednio wcześnie, żeby nimi potrenować przed amerykańską serią. Być może w kolejnych sezonach Iga zdecyduje się taki ruch - zauważa Furjan.

Teraz w ciągu 10 dni pozostałych do startu US Open Iga Świątek na pewno musi poszukać w sobie spokoju. Ostatni wielkoszlemowy turniej w tym roku to wielki cel, ale nie ostatni. - Kalendarz jest bardzo rozciągnięty. Iga na pewno będzie grała w kończącym sezon turnieju mistrzyń, pewnie zagra dla reprezentacji Polski w ważnym turnieju w Glasgow, na pewno jest jeszcze dużo celów, które Iga chciałaby zrealizować - podsumowuje Furjan.