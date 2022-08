Iga Świątek wstała z kolan w drugim secie. Efektowny zryw przyszedł zbyt późno

Start w wykonaniu Świątek był obiecujący. Amerykanka, Madison Keys znana jest z potężnych serwisów i to był jej główny atut. Polka próbowała agresywnych returnów i to na początku zdawało egzamin. Później, gdy stan pierwszego seta wynosił 3:3, Świątek jakby przygasła i nadeszła imponująca seria Keys. Dwa przegrane własne serwisy i to oba do zera – tak kończyła pierwszy set, który był zwiastunem nadchodzących wydarzeń.

Długi set był pasem niepowodzeń i prostych, irytujących pomyłek Igi Świątek. W każdym zagraniu dokonywała złych wyborów i widać było po niej, że to nie jest jej mecz. Gdy na tablicach widniał wynik 0:5 w setach, a przed Amerykanką stanęła wizja zamknięcia spotkania, nagle coś się w Świątek zapaliło. Wstała z kolan i wróciła do gry. Zadziwiła publiczność, zdobywając cztery kolejne gemy z rzędu. Keys aż kipiała z nerwów i dokonywała podobnych strat, co Polka przez większość drugiego seta.

W końcówce gdy Keys stawała przed kolejnymi szansami zamknięcia meczu, w końcu jej się udało. A Świątek po intensywnym punktowaniu znów straciła tempo. Ale i tak jej powrót był niewiarygodny, a zimna krew imponująca. Uniknęła przegranej do zera w drugim secie, na co się zanosiło. Przedłużyła swoją grę wprawiając Amerykankę w zadziwienie i frustrację, ale zabrakło do ostatecznej wygranej.

Mecz fantastyczny, a powrót Igi był czymś wspaniałym. Największą bolączką była gra do tych „narodzin". Przyczyny porażki trzeba jednak szukać w tym, dlaczego wyglądała tak słabo do momentu, gdy było 0:5 w drugim secie.

To była pierwsza wygrana Madison Keys z Igą Świątek. Dwa poprzednie mecze były wygrane przez Polkę do zera. Rywalką Keys na poziomie ćwierćfinału WTA Cincinnati będzie reprezentantka Kazachstanu, Jelena Rybakina.