Isner pokonał Hurkacza, mimo że ledwo stał na nogach. Niebezpieczna sytuacja na korcie

Starcia z John'ym Isnerem nie należą do najłatwiejszych. Choć 37-letni Amerykanin najlepsze lata ma już chyba za sobą, dziś jest 50. w rankingu ATP, nadal prezentuje bardzo niewygodny styl gry. Korzystając ze swojego wzrostu (2,08 m), posyła mnóstwo asów, wygrywających serwisów. Isner jest szczególnie niewygodym rywalem dla Huberta Hurkacza, który przegrał z nim dotychczas oba pojedynki.

Środowe spotkanie drugiej rundy w Cincinnati było szansą dla Polaka na przełamanie niemocy w meczach z Amerykaninem. Widać było, że 10. na świecie Hurkacz wyszedł na kort bardzo zdeterminowany. Nie przeszkadzał mu nawet plaster na szyi, którego nie można było dostrzec jeszcze kilka dni temu, gdy 25-latek występował w finale w Montréalu.

Wymagający rywal

Taktyka Polaka w środę była w założeniu prosta - jak najbardziej przeciągać wymiany. To jednak nie jest łatwe do zrealizowania, gdy po drugiej stronie siatki stoi najwyższy tenisista w rozgrywkach ATP, który kończy akcje zwykle po dwóch-trzech uderzeniach. Isner grał szybko, często chodził do siatki, ryzykował, nie szukał dłuższych wymian. Nie zawsze trafiał, ale nie zmieniał stylu gry.

Hurkaczowi ewidentnie brakowało rytmu w wymianach. Musiał odnaleźć się w rwanych, krótkich akcjach. Gdy był w stanie przegonić rywala po korcie, zdobywał punkty, bo Isner nie jest już tak sprawny jak za młodu. Amerykanin korzystał ze wsparcia rodaków, którzy zapełnili trybuny kameralnego kortu w Cincinnati.

W pierwszym secie obaj tenisiści utrzymywali swoje podania, nie było żadnych szans na przełamanie. Do zabawnej sytuacji doszło przy stanie 5:4 dla Isner. Amerykanin posłał mocny forhend i był przekonany, że wyrzucił za końcową linię. Piłka trafiła jednak w kort, a Hurkacz odpowiedział. Isner zdołał jednak już odwrócić się tyłem do Polaka i dopiero w ostatniej chwili dobiegł do piłki. Chwilę później Hurkacz posłał skrót i wygrał wymianę, po której obaj zawodnicy uśmiechnęli się. Panowie dobrze się znają, a Craig Boynton, zanim zaczął współpracę z naszym tenisistą, trzy lata trenował Amerykanina.

Przegrany set, niebezpieczna sytuacja na korcie

O losach pierwszej partii zadecydował tie-break. W nim przełomowy okazał się return Isnera po jednym z serwisów Hurkacza. Return był na tyle mocny i precyzyjny, że Polak przegrał punkt. W kolejnej akcji podjął złą decyzję o ataku i przegrywał już 2:6. Hurlkacz zdołał dojść na 5:6, ale to nie wystarczyło. Isner wygrał tie-breaka 7:5.

W końcówce seta można było zaobserwować przerażający obrazek, gdy zasłabł jeden z chłopców do podawania piłek. W Cincinnati jest w dzień prawie 30 stopni Celsjusza, a przy tym wysoka wilgotność. Obaj zawodnicy poprosili sędziego o szybką reakcję, wezwano lekarza, mecz został przerwany na kilka minut, a dziecko zostało ostatecznie wywiezione z kortu na wózku inwalidzkim.

Kluczowe break pointy

W drugim secie obserwowaliśmy podobny przebieg gry. Znów nie było żadnych przełamań, choć Hurkacz musiał bronić aż trzech break pointów. To był kluczowy moment - obronił się, a w tie-breaku był tym razem skuteczniejszy. Polaka nie zdeprymował nawet kapitalny skrót Isnera, po którym nasz zawodnik prawie zrobił szpagat. Wygrał 7:5 i wyrównał na po 1 w setach. Isner wydawał się być tym załamany, bo od dobrych paru minut poruszał się coraz słabiej po korcie. Sprawiał wrażenie wymęczonego warunkami atmosferycznymi. Polak zaś nadal wyglądał świeżo.

Znów przegrał z Isnerem

Nieoczekiwanie trzeci set zaczął się fatalnie dla Hurkacza. Polak stracił serwis i przegrywał już 0:3. Isner skupił się następnie na wygrywaniu własnych podań, a w gemach serwisowych Hurkacza dawał z siebie raptem minimum. Utrzymywał podanie, korzystając z resztek sił, momentami ledwo stojąc na nogach. Domknął to spotkanie wynikiem 6:2. Raz jeszcze potwierdziło się, że jak niewygodny to tenisista mimo skończonych 37 lat.

Hurkacz po raz kolejny nie znalazł sposobu na pokonanie Amerykanina. To trochę zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Polak jest w formie, a niedawno w Montréalu był o krok od wygrania prestiżowego turnieju rangi Masters 1000. Następny występ Huberta Hurkacza to wielkoszlemowy US Open, który rusza 29 sierpnia w Nowym Jorku.