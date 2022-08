Iga Świątek rozpoczyna turniej w Cincinnati. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polki? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą nieudany start w Toronto. Polka rozpoczęła bardzo dobrze i pewnie pokonała 6:1, 6:2 Australijkę Alję Tomljanovic (63. WTA). W walce o ćwierćfinał liderka światowego rankingu musiała już uznać wyższość Beatriz Haddad Mai (16. WTA). Panie stoczyły trzysetowy bój, w którym zwycięstwo 6:4, 3:6, 7:5 odniosła Brazylijka.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek ciężko trenuje. Oto dowód

Mistrzyni US Open na drodze Świątek. Pierwszy mecz tenisistek

Świątek przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie przejdzie ostatni poważny test przed US Open. Mowa o turnieju WTA 1000 w Cincinnati, w którym dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa została oczywiście rozstawiona z numerem 1. Tym samym Polka zmagania rozpocznie od II rundy. W meczu otwarcia jej rywalką będzie Sloane Stephens (57. WTA). Amerykanka w I rundzie dała pokaz siły. Pewnie pokonała Francuzkę Alize Cornet (37. WTA) 6:0, 6:1 i teraz zmierzy się z liderką rankingu WTA. Będzie to pierwszy mecz obu tenisistek.

Ostatnio Stephens nie prezentuje wysokiej formy. W Toronto dotarła do II rundy, a udział we wcześniejszych turniejach kończyła już na meczach otwarcia. Należy jednak pamiętać, że Amerykanka ma w swoim dorobku zwycięstwo w US Open w 2017 roku i finał w Paryżu rok później.

Piłka problemem Igi Świątek. "Nie takie jak w Polsce można kupić w sklepach"

Przed turniejem sporo mówiło się o tym, że polska tenisistka będzie miała dwie okazje na zrewanżowanie się dwóm rywalkom. Jedną z nich była właśnie Cornet, która pokonała Świątek w tegorocznym Wimbledonie i zakończyła jej wspaniałą serię 37. zwycięstw. Drugi rewanż mógł nastąpić w III rundzie, gdzie dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa mogła spotkać się z pogromczynią z Toronto, Haddad Maią. Brazylijka swój udział w turnieju zakończyła jednak na i rundzie, przegrywając z Jeleną Ostapenko 4:6 4:6.

Świątek wyznała prawdę o kontaktach z Sereną. "Czuję się jak przedszkolak"

Iga Świątek - Sloane Stephens w Cincinnati. Gdzie i kiedy oglądać to spotkanie?

Mecz Igi Świątek ze Sloane Stephens w II rundzie turnieju w Cincinnati zostanie rozegrany w środę 17 sierpnia. Początek starcia zaplanowany jest na godzinę 21:00. Transmisję będzie można obejrzeć w Canal+ Sport oraz w internecie na stornie canalplus.com. Relacja będzie dostępna także na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.