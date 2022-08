Pech wielkiej rywalki Igi Świątek. Przegrała "wygrany" set i wycofała się w drugim

Coco Gauff (WTA: 12.), podobnie jak wiele innych czołowych tenisistek świata, przystąpiła do ostatniego turnieju przez wielkoszlemowym US Open. Młoda Amerykanka w pierwszej rundzie WTA 1000 w Cincinnati trafiła na Marie Bouzkovą (WTA: 46.). Z Czeszką mogła wygra gdyby nie pechowa kontuzja.

Coco Gauff musiała poddać mecz pierwszej rundy WTA w Cincinnati

Spotkanie nie zaczęło się dla 19-latki najlepiej, bo niespodziewanie oddała swojej rywalce podanie. Coco szybko jednak odpowiedziała i doprowadziła do przełamania powrotnego. Dalej spotkanie szło już po myśli faworytki. Początkowo obie zawodniczki wymieniały się gemami, aż do stanu 3:2, kiedy reprezentantce gospodarzy udało się przełamać Bouzkovą.

Wszystko wskazywało na to, że Gauff jest na najlepszej drodze do wygrania seta. Doprowadziła do wyniku 5:3 i wtedy nastąpił niespodziewany zwrot akcji. We własnym gemie serwisowym 12. rakieta świata próbowała dojść do zagrania Czeszki, ale źle stanęła i ewidentnie podwinęła jej się kostka. Półfinalistka tegorocznego Rolanda Garrossa upadła na kort. Widać było, że noga mocno zabolała.

Po chwili Amerykanka wróciła do walki, ale nie była już w stanie grać na swoim najwyższym poziomie. W efekcie Bouzkova najpierw przełamała swoją przeciwniczkę, a potem doprowadziła do wyrównania w secie dzięki szybkiej obronie własnego podania. Do końca seta reprezentantka naszych południowych sąsiadów wygrała jeszcze dwa gemy i wyszła na prowadzenie w meczu.

Coco Gauff miała jeszcze nadzieje na odwrócenie swojego losu w drugim secie, ale już pierwszy gem pokazał jej, że nie ma na to najmniejszych szans. Sklasyfikowana na 46. miejscu w rankingu WTA tenisistka przełamała ją szybko i objęła prowadzenie w partii. Wtedy Gauff zdecydowała się na krecz i Czeszka awansowała do drugiej rundy.

Nie wiadomo na razie, jak poważna okaże się kontuzja Gauff. Jeśli uraz będzie lekki, to prawdopodobnie zobaczymy ją w środę podczas meczu deblowego. Jej partnerką jest Jessica Pegula. Przeciwniczkami mają być Jessie Aney i Ingrid Neel.

Gauff uważana jest za jedną z najbardziej utytułowanych tenisistek młodego pokolenia. Amerykanka potwierdziła swój potencjał w wielkoszlemowych Roland Garros, gdzie dotarła do finału. Tam przegrała z Igą Świątek 1:6, 3:6.