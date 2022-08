Ma synów z autyzmem. Nagle podeszła do Djokovicia. Klasa

Novak Djoković w ostatnim czasie jest znany nie tylko ze względu na wielkie osiągnięcia w tenisie, ale również przez swoje kontrowersyjne poglądy dotyczące szczepień przeciwko Covid-19. - Mój problem ze szczepionkami polega na tym, że ktoś zmusza mnie do wprowadzenia czegoś do organizmu. Tego nie chcę. Dla mnie to niedopuszczalne - powiedział Serb w rozmowie z "The New York Times".

Piękne zachowanie Djokovicia. "Traktował nas jak równych sobie"

Niedawno Djoković pokazał się jednak z zupełnie innej strony. Matka dwóch autystycznych chłopców, która prowadzi bloga opisującego ich życie wrzuciła na Instagrama wpis, w którym opowiedziała o spotkaniu z Serbem. "Mój mąż podszedł do Novaka i zapytał, czy mógłby sobie zrobić z nim zdjęcie. Djoković podszedł i podał rękę każdemu z nas. Był ze swoją żoną Eleną. Podszedł do naszych synów i traktował ich jak równych sobie. Luka (jeden z synów - przyp. red.) był na początku trochę zdenerwowany, ale Novak poczekał aż się uspokoi i go przytulił. Jest w nim coś, czego uczę moje dzieci. Jeśli traktujesz ludzi z szacunkiem i bronisz swoich ideałów, możesz stać się wspaniałym człowiekiem" - czytamy we wpisie na Instagramie.

To nie pierwsza sytuacja, w której Djoković pokazuje inną twarz. Niedawno wyszło na jaw, że bardzo wspiera serbskiego tenisistę Hamada Medjedovicia, który jest na początku sportowej kariery. Ojciec młodego zawodnika Eldin Medjedović przyznał, że Djoković bardzo pomaga synowi pod każdym względem - Edo, nie robię tego dla pieniędzy! Zarabiam gdzie indziej, moją rolą tutaj jest pomoc. Jakim byłbym człowiekiem, gdybym nie pomagał ludziom, którzy na to zasługują, kochają tenis - wspomina ojciec 19-latka słowa Djokovicia w rozmowie z serwisem Sportal.

Novak Djoković może nie zagrać na Australian Open. Serb widnieje na liście startowej, jednak organizatorzy jasno zadeklarowali, że w tym turnieju zagrają tylko zaszczepieni zawodnicy. Niedawno zwycięzca 21 tytułów wielkoszlemowych został z tego powodu wykluczony z turnieju ATP 1000 w Cincinnati.

