Hurkacz poznał pierwszego rywala w Cincinnati. Z nim jeszcze nie wygrał

Hubert Hurkacz (10. ATP) ma za sobą bardzo udany turniej w Montrealu. Polski tenisista prezentował dobrą grę i pokonywał kolejnych rywali. Dopiero w finale zatrzymał go Pablo Carreno-Busta (14. ATP), wygrywając 3:6 6:3 6:3. Był to szósty finał turnieju ATP w karierze Polaka i pierwszy, w którym musiał uznać wyższość przeciwnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek ciężko trenuje. Oto dowód

Hubert Hurkacza w kolejnej rundzie turnieju ATP w Cincinnati zagra z Johnem Isnerem

Hurkacz w Cincinnati jest rozstawiony z numerem 8. i w pierwszej rundzie miał wolny los. W drugiej rywalem najlepszego obecnie polskiego tenisisty będzie John Isner (50. ATP). Amerykanin w meczu otwarcia pokonał po trzysetowej walce Francuza Benjamina Bonziego (48. ATP) 7:6 (13:11), 3:6, 7:6 (7:4).

Przed Polakiem bardzo trudne zadanie. Panowie rozegrali do tej pory dwa spotkania i za każdym razem lepszy w dwóch setach był tenisista ze Stanów Zjednoczonych. W 2019 roku w Waszyngtonie Isner wygrał 6:4, 6:4. Drugi pojedynek odbył się właśnie w Cincinnati w kolejnym sezonie. Wtedy Amerykanin pokonał Hurkacza 7:5, 6:4.

Hubert Hurkacz ogłoszony zwycięzcą turnieju w Montrealu. Wpadka organizatorów

W ostatnich tygodniach Isner prezentował się całkiem dobrze. Dotarł do ćwierćfinału turnieju w Atlancie na kortach twardych i zameldował się w najlepszej "czwórce" na trawie w Newport. Amerykanin ma w dorobku 16. wygranych turniejów ATP, a ostatni odniósł w poprzednim sezonie w Atlancie. W tym roku dotarł do finału w Houston, gdzie przegrał w dwóch setach ze swoim rodakiem, Reillym Opelką.

Gra Hurkacza w ostatnich tygodniach jest nierówna. Przed finałem w Montrealu Polak przegrał już w meczu otwarcia w Waszyngtonie. Forma z Kanady pozwala jednak mieć nadzieję, że w Cincinnati stać go na kolejny dobry występ, co z perspektywy zbliżającego się US Open może podbudować tenisistę.

Wyrzucona z trybun za flagę Ukrainy? "Komunistyczne WTA w akcji" [WIDEO]

Mecz Huberta Hurakcza i Johna Isnera odbędzie się w środę 17 sierpnia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00.