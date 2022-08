Iga Świątek poznała rywalkę. Zwyciężczyni US Open i finalistka Roland Garros

Sloane Stephens rozegrała bardzo dobry mecz w pierwszej rundzie WTA 1000 w Cincinnati. Alize Cornet była bezradna. Amerykanka rozbiła ją w dwóch setach 6:1 i 6:0. Cały mecz trwał równo godzinę. Pierwszy set zaledwie 26 minut. To zaledwie trzy minuty dłużej niż jeden gem w meczu Igi Świątek z Brazylijką Beatriz Haddad Maią (24. WTA) podczas WTA 1000 w Toronto.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Świątek liderką. Duży awans pogromczyni Polki. Oto najnowszy ranking WTA

Iga Świątek zagra z półfinalistką Roland Garros. Wyzwanie już na starcie w Cincinnati

Pewne zwycięstwo Sloane Stephens z Alize Cornet to też niezbyt dobra wiadomość dla Igi Świątek. W ostatnim bezpośrednim starciu między Francuzką a Polką, to ta pierwsza była lepsza. Zagrały ze sobą w III rundzie Wimbledonu. Cornet wygrała w dwóch setach 6:4, 6:2. Nie oznacza to jednocześnie, że szanse Świątek spadły do zera. Tamten mecz był rozgrywany na trawie, za którą 21-letnia tenisistka nie przepada. A do tego miał miejsce już kilka tygodni temu. Od tego czasu Świątek grała w Warszawie i dwa mecze w Toronto.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Stephens jest 29-letnią Amerykanką, która w swojej karierze wygrała siedem tytułów WTA. Jednym z nich jest wielkoszlemowe US Open. Triumfowała w nim przed pięcioma laty (2017 r.). Rok później dotarła do finału Roland Garros. W tym samym czasie awansowała na 3. miejsce w rankingu WTA, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Wcześniej grała w ćwierćfinale Wimbledonu (2013) i półfinale Australian Open (2013).

W tym roku Stephens wygrała tylko jeden turniej WTA 250 w Guadalajarze. Dotarła też do ćwierćfinału Roland Garros, w którym z kolei triumfowała Iga Świątek. Był to jeden z sześciu turniejów, które Polka wygrała tylko w 2022 roku. Do przegranej w Wimbledonie miała też passę 37 wygranych meczów z rzędu.

Hubert Hurkacz ogłoszony zwycięzcą turnieju w Montrealu. Wpadka organizatorów

Obie zawodniczki nie grały ze sobą ani razu. W środę, 17 sierpnia zmierzą się więc po raz pierwszy. Na oficjalnej stronie WTA nie podano jeszcze dokładnej godziny spotkania.