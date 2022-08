Iga Świątek i Rafael Nadal zagrają dla Ukrainy. "Świat znów usłyszy o wojnie"

Pod koniec lipca w Krakowie odbyła się impreza charytatywna "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". Liderka światowego rankingu zbierała pieniądze dla dzieci, które ucierpiały w wyniku ataku Rosji. Udało się uzbierać ponad 2 mln złotych. Teraz drogą Igi Świątek idą Amerykanie.

Gwiazdy dla Ukrainy

Jak poinformowały władze US Open, 24 sierpnia odbędzie się impreza charytatywna "Tenis gra dla Pokoju". Termin wydarzenia nie jest przypadkowy, bo tego dnia Ukraińcy odchodzą Święto Niepodległości. W tym dniu minie także pół roku od inwazji Rosjan.

Na korcie imienia Louisa Armstronga należącym do nowojorskiego kompleksu Open zagrają m.in. Iga Świątek, Rafael Nadal, czwarty na świecie Hiszpan Carlos Alcaraz, finalistka Roland Garros 2022 Amerykanka Coco Gauff, finalistka US Open 2021 Kanadyjka Leylah Fernandez, była liderka rankingu Białorusinka Wiktoria Azarenka, Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime oraz Amerykanin Taylor Fritz.

Odbędzie się seria pokazowych pojedynków singlowych, deblowych i par mieszanych. Bilety są już w sprzedaży, kosztują 25 i 50 dolarów. Cały dochód trafi do GlobalGiving, międzynarodowej organizacji non-profit, która wspiera pomoc dla Ukrainy.

Budować świadomość

- Mieszkańcy Ukrainy będą w naszych sercach i umysłach podczas US Open 2022, a 24 sierpnia to wsparcie będzie jeszcze bardziej widoczne. Mecze z udziałem największych gwiazd tenisa mają na celu pomoc humanitarną dla kraju pogrążonego wojną oraz wzmocnienie publicznej świadomości w tym temacie - czytamy na stronie US Open.

- US Open to scena, która przyciąga miliony wiernych fanów i naszym obowiązkiem jest pokierować tą pasją, aby pomóc tym, którzy desperacko tego potrzebują - powiedział prezes Amerykańskiego Związku Tenisowego (USTA) Mike McNulty.

Imprezę poprowadzi były tenisista Patrick McEnroe, a będzie można ją oglądać na żywo na platformie streamingowej ESPN+. Transmisja ma być również na stronie usopen.org. - To tylko część zaplanowanej inicjatywy US Open mającej na celu budowanie świadomości dotyczącej sytuacji w Ukrainie wśród fanów tenisa i nie tylko. Zaprosiliśmy również Narodowy Chór Ukrainy "Dumka" do udziału w ceremonii otwarcia US Open 2022 - czytamy na stronie amerykańskiego turnieju.

Wielkoszlemowy turniej w Nowym Jorku rusza 29 sierpnia i potrwa do 11 września. Amerykanie zadeklarowali, że chcą zebrać co najmniej trzy miliony dolarów na rzecz Ukrainy.

Zasługa Świątek

Impreza w Krakowie dla Ukrainy była pierwszą, jaka odbyła się w świecie tenisa od momentu inwazji Rosjan. Cieszy, że Amerykanie zainspirowani działaniami polskiej tenisistki i jej teamu postanowili zorganizować podobne wydarzenie. Tym bardziej że przed żadnym poprzednim turniejem wielkoszlemowym w tym roku gwiazdy tenisa nie grały pokazowo w celu zebrania pieniędzy dla Ukrainy.

- Pozytywny wpływ Igi na świat tenisa? Cudownie, że odbędzie się kolejne wydarzenie, które ma na celu pomoc Ukrainie - i tę realną finansową, i tę o wymiarze medialnym, dzięki której świat usłyszy o wojnie po raz kolejny. I kolejny - napisała na Instagramie Paula Wolecka, PR managerka Igi Świątek.