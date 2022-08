Hubert Hurkacz ogłoszony zwycięzcą turnieju w Montrealu. Wpadka organizatorów

Hubert Hurkacz ma za sobą udany turniej w Montrealu. Mimo porażki w finale Polak zaprezentował się w Kanadzie z dobrej strony, co jest dobrym prognostykiem przed zbliżającym się US Open. W niedzielnym finale zmagań w Montrealu Hurkacz przegrał z niżej notowanym w rankingu ATP Pablo Carenno Bustą. Jednak w mediach społecznościowych organizatorzy to Polaka ogłosili wygranym.

Hubert Hurkacz wygrał w Montrealu? Wpadka organizatorów

Tuż po spotkaniu finałowym na oficjalnym Twitterze turnieju pojawił się wpis gratulacyjny dla zwycięzcy. Osoba odpowiedzialna za media społecznościowe pomyliła jednak tenisistów.

"Historia Pabla. Pablo Carenno pokonał Huberta Hurkacza 3:6, 6:3, 6:3 i sięgnął po pierwszy tytuł w ATP Masters 1000" - tak brzmiała treść wpisu, pod którym dość niespodziewanie znalazła się grafika z wizerunkiem Huberta Hurkacza.

"Mistrz Hubert Hurkacz" - taki napis widniał na zamieszczonym zdjęciu.

Choć wpis dość szybko zniknął z oficjalnego Twittera turnieju, to internauci zdążyli dostrzec wpadkę. "A jednak, Hubert Hurkacz wygrał" - tak kompromitację organizatorów skomentował użytkownik "Z kortu - informacje tenisowe".

Hubert Hurkacz nie dał rady Hiszpanowi. Polak przegrał w finale

W rzeczywistości zwycięzcą zmagań okazał się Hiszpan, który wygrał pierwszy w karierze turniej ATP 1000. Dla Polaka była to z kolei pierwsza porażka w historii występów w finałach ATP.

Hurkacz nie sprawdził się w roli faworyta. Porażka w finale w Montrealu

Choć pierwszy set decydującego starcia w Montrealu był dość wyrównany, to w drugiej i trzeciej partii Hubert Hurkacz zaczął kombinować, co nie było dobrym rozwiązaniem. 25-latek przegrał całe spotkanie 6:3, 3:6, 3:6.