Hurkacz nie wytrzymał. Niewiarygodna akcja. "Punkt roku" [WIDEO]

Za Hubertem Hurkaczem (10. ATP) świetny tydzień. Polak awansował do finału turnieju ATP 1000 w Montrealu. W drodze do decydującego starcia pokonał między innymi finalistę tegorocznego Wimbledonu, Nicka Kyrgiosa (28. ATP). W finale lepszy od Hurkacza okazał się Pablo Carreno-Busta (14. ATP).

Pierwszy przegrany finał Hurkacza, niesamowity pokaz możliwości tenisistów

Hurkacz bardzo dobrze rozpoczął starcie o trofeum w Montrealu i wygrał pierwszego seta 6:3. Na początku drugiej partii szybko dał się przełamać Hiszpanowi, który wyszedł na 3:0. Późniejsze gemy wygrywane przez serwujących dały Carreno-Buście wygraną 6:3 i wyrównanie stanu meczu. W decydującej odsłonie Hurkacz dwa razy stracił podanie, co pozwoliło Hiszpanowi wygrać 6:3 i osiągnąć największy sukces w karierze.

Hurkacz wysłał niepokojący sygnał. Niestety. Potem wszystko się zmieniło

W trzecim secie zawodnicy rozegrali niewiarygodny punkt. Serwował Hiszpan i z początku tenisiści prowadzili wymianę zza linii końcowej. Później Polak zagrał tuż za siatkę, by po odegraniu przez rywala posłać loba. Wydawało się, że to zagranie zakończy wymianę. Carreno-Busta zdołał jednak odegrać piłkę i potem podbić mocnego smecza Hurkacza, by finalnie skończyć akcję przy siatce. Polakowi po akcji puściły nerwy i cisnął rakietą. Zgromadzeni przy korcie kibice nagrodzili zawodników gromkimi brawami, a dziennikarz Ben Rothenberg nazwał tę akcję punktem 2022 roku.

Przegrana w Montrealu zakończyła świetną serię najlepszego polskiego tenisisty. Polak rozegrał wcześniej pięć finałów turniejów ATP i za każdym razem zwyciężał. Ostatni sukces odniósł podczas tegorocznych zmagań w Halle, gdzie pokonał w dwóch setach lidera rankingu ATP, Daniiła Miedwiediewa (1. ATP).

