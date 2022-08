Pierwszy raz coś takiego zdarzyło się Hurkaczowi w finale. Tytuł nie dla Polaka

W niedzielny wieczór Hubert Hurkacz walczył o swoje szóste zwycięstwo w turniejach ATP i drugie w turnieju z rangi ATP Masters 1000, najwyższej poza turniejami wielkoszlemowymi. W dodatku w finale w kanadyjskim Montrealu polski tenisista (10. miejsce w rankingu ATP) był faworytem, gdyż w finałach był dotychczas niepokonany, a jego rywalem był Hiszpan Pablo Carreno Busta, zajmujący 23. pozycję w światowym rankingu.

Pierwszy set tego spotkania był bardzo wyrównany, a o wszystkim zadecydowało jedno przełamanie. Obaj tenisiści grali bardzo pewnie przy własnym podaniu, ale za jednym wyjątkiem. Na szczęście ten wyjątek zdarzył się Pablo Carreno Buscie, który niespodziewanie przy stanie 3:2 przegrał swój serwis gładko, do zera. Hiszpan został przełamany dopiero po raz czwarty w całym turnieju i przegrał całego seta, bo grający bardzo solidnie Hubert Hurkacz takiej szansy nie wypuścił z rąk. Wygrał pierwszą partię 6:3, kończąc ją asem serwisowym.

Do drugiego seta polski tenisista przystąpił jednak lekko zdekoncentrowany. Zdobył w sumie tylko trzy "małe" punkty w trzech pierwszych gemach, został przy tym przełamany do zera i Carreno Busta szybko wyszedł na prowadzenie 3:0. To niestety okazało się decydujące, bo także i ta partia potoczyła się bardzo szybko, a żaden z tenisistów nie miał już w niej break pointów. Carreno Busta wygrał 6:3 i o tytule w Montrealu musiał zadecydować trzeci set.

W decydującej partii rozpoczęło się od remisu 1:1, a potem niestety Hurkacz przy własnym serwisie zaczął kombinować. Przy break poincie dla rywala zdecydował się na skrót, a to było tego dnia w jego wykonaniu wyjątkowo złe zagranie. Tym razem nie było inaczej - Hurkacz trafił w siatkę i został przełamany. To znów okazało się kluczowe, bo w tym meczu obaj tenisiści break pointów mieli jak na lekarstwo, a Carreno Busta był już praktycznie nie do ruszenia. W ostatnim gemie tego meczu świetnymi returnami jeszcze raz przełamał Hurkacza, wygrał 6:3 i mógł świętować największy sukces w karierze.

