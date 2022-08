Hurkacz w finale w Montrealu zagra o fortunę. Największa nagroda w sezonie

Hubert Hurkacz (10. ATP) pewnie dotarł do finału ATP 1000 w Montrealu, pokonując kolejno Emila Ruusuvuoriego (44. ATP), Alberta Ramosa-Vinolasa (43. ATP), Nicka Kyrgiosa (37. ATP) oraz Caspera Ruuda (7. ATP). Jego ostatnim przeciwnikiem na kanadyjskich kortach będzie Pablo Carreno Busta (23. ATP). To spotkanie odbędzie się w niedzielę 14 sierpnia o godzinie 22.

Hurkacz w walce o fortunę. Polak może zgarnąć niemal milion dolarów

To Hurkacz wydaje się faworytem zbliżającego się meczu. Przemawia za nim jedna, ale jakże istotna statystyka. 25-latek jeszcze nigdy nie przegrał finałowego starcia gry pojedynczej. Jeśli Polak zwycięży w tym spotkaniu, wówczas dopisze do rankingu 1000 punktów. W związku z tym w poniedziałkowym notowaniu może zameldować się na najwyższym w karierze ósmym miejscu. W przypadku porażki pozostanie na dziesiątej lokacie.

Hurkacz poznał rywala w finale. Łatwo nie będzie. Wyścig z czasem

Jednak oprócz sporej liczby punktów do rankingu, Hurkacz może liczyć także na solidne wynagrodzenie. Pula nagród tegorocznego turnieju wynosi niemal sześć milionów dolarów. Za udział w finale Polak otrzyma prawie pół miliona dolarów. W przypadku wygranej ta kwota może wzrosnąć dwukrotnie. Bowiem dla zwycięzcy przewidziano wynagrodzenie rzędu 915 tysięcy dolarów, co przy aktualnym kursie waluty daje ponad cztery miliony złotych. Tyle jeszcze Polak w tym sezonie za turniej nie zarobił. Do tej pory najwięcej zainkasował za wygraną w Halle - 428 579 dolarów.

Premie w turnieju singlowym ATP 1000 Montreal 2022:

I runda - 23 690 dolarów

II runda - 42 760 dol

III runda - 79 745 dol

ćwierćfinał - 149 085 dol

półfinał - 273 320 dol

finalista - 499 830 dol

triumfator - 915 295 dol

Co więcej, 25-latek z Wrocławia otrzyma także pieniądze za udział w rywalizacji deblowej. Tam w parze z Janem Zielińskim dotarł do półfinału imprezy, a więc zarobił 83 tysiące dolarów. Jeśli Polak wygra w finale singla, wówczas za cały turniej zarobi niespełna milion dolarów.

Hurkacz w finale w Montrealu. Polak wygrał trzysetową batalię z finalistą Roland Garros

W tym roku 25-letni tenisista zainkasował na kortach 2 476 783 dolary, a więc 11 235 831 złotych. Ta kwota nie uwzględnia wynagrodzenia z ATP 1000 w Montrealu. Z kolei w całej karierze Hurkacz zarobił ponad siedem milionów dolarów.