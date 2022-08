Trener Hurkacza wkroczył do akcji. Pomogło. Przełomowy moment [WIDEO]

Hubert Hurkacz (10. ATP) udanie zrewanżował się Casperowi Ruudowi (7. ATP) i wygrał w półfinale turnieju w Montrealu 5:7, 6:3, 6:2. Jednak nie był to łatwy pojedynek dla Polaka. 25-letni tenisista rozpoczął pierwszego seta od prowadzenia 3:0. Jednak później do głosu doszedł Norweg, który odrobił straty. Ostatecznie to zawodnik pochodzący z Oslo wygrał tę odsłonę spotkania.

Słowa trenera Hurkacza odmieniły losy spotkania. "Musisz walczyć, dawaj!"

Po pierwszym secie Ruud miał prawo myśleć, że uda mu się triumfować w tym starciu. Już w pierwszym gemie drugiej partii przełamał wrocławianina. Z kolei Hurkacz wyglądał na kompletnie załamanego - snuł się po korcie ze spuszczoną głową i nie był w stanie odpowiedzieć na ataki rywala.

To właśnie wtedy do akcji wkroczył trener Hurkacza, Craig Boynton. Amerykanin zaczął krzyczeć z trybun w kierunku podopiecznego: - Wiesz, co się dzieje. Musisz po prostu walczyć. Musisz walczyć, musisz walczyć. Dawaj. Teraz ty go przełam! - powtarzał szkoleniowiec.

Jego słowa przyniosły efekt już w kolejnym gemie. Polak wziął do serca rady trenera i odebrał serwis Norwegowi. Od tego momentu gra 25-letniego tenisisty wyglądała zdecydowanie lepiej. Widać było, że w końcu poczuł pewność siebie i po udanych zagraniach unosił rękę w geście triumfu.

Po zakończeniu rywalizacji dziennikarz zapytał go, czy to właśnie słowa Boyntona wpłynęły na jego postawę. - Tak. Robiłem wszystko, by pozostać w grze. Casper zaprezentował dziś świetny tenis. Był lepszym zawodnikiem na początku tego spotkania, szczególnie w pierwszym i na początku drugiego seta. Ja starałem się po prostu pozostać w grze. Chciałem pokazać się z jak najlepszej strony. Walczyłem i zrobiłem, co w mojej mocy - podsumował Hurkacz.

W finałowym starciu Polak zmierzy się z Pablo Carreno-Bustą (23. ATP). Spotkanie odbędzie się w niedzielę 14 sierpnia o godzinie 22. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.