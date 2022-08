Hurkacz - Carreno-Busta w finale turnieju w Montrealu. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Hubert Hurkacz (10. ATP) udanie zrewanżował się Casperowi Ruudowi (7. ATP) i wygrał w półfinale turnieju w Montrealu. Jego ostatnim przeciwnikiem będzie Pablo Carreno Busta (23. ATP). Jednak to dziesiąty tenisista obecnego rankingu ATP wydaje się faworytem tego spotkania. Przemawia za nim jedna, ale jakże istotna statystyka. 25-latek jeszcze nigdy nie przegrał finałowego starcia gry pojedynczej.

Hurkacz - Carreno-Busta. Trzeci mecz obu tenistów

Hurkacz ma za sobą bardzo intensywny bój w półfinale. Wrocławianin pokonał Ruuda 5:7, 6:3, 6:2, choć spotkanie było pełne zwrotów akcji. Polak rozpoczął pierwszego seta od prowadzenia 3:0. Jednak później do głosu doszedł Norweg, który odrobił straty. Ostatecznie to tenisista pochodzący z Oslo wygrał tę odsłonę spotkania. Natomiast w kolejnych dwóch setach zdecydowanie lepszy był Hurkacz, który kilkukrotnie przełamywał rywala. Tym samym 25-latek awansował do drugiego finału w tym sezonie.

Równie wymagający bój w półfinale stoczył jego rywal, Pablo Carreno-Busta. Hiszpan nie bez problemów pokonał w trzech setach Brytyjczyka Daniela Evansa (39. ATP) 7:5, 6:7 (7-9), 6:2. Dla Carreno-Busty będzie to pierwszy w karierze finał rangi Masters 1000.

Do tej pory Hurkacz rywalizował z Hiszpanem dwukrotnie. Po raz pierwszy spotkali się w Cincinnati w 2021 roku. Wówczas Carreno-Busta pokonał 25-latka 7:6 (6), 7:6 (3). Jednak już kilka tygodni później doszło do rewanżu. Tenisiści ponownie spotkali się w finale imprezy w Metz. Wtedy to Hurkacz był górą 7:6 (2), 6:3.

Hurkacz - Carreno-Busta. Walka o tytuł. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Rywalizacja polsko-hiszpańska rozpocznie się w niedzielę 14 sierpnia o godzinie 22:00. Bezpośrednią transmisję z meczu przeprowadzi stacja Polsat Sport. Spotkanie będzie można oglądać również na platformie Polsat Box Go. Relacja będzie dostępna także na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.