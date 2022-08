Oto drabinka Igi Świątek w Cincinnati. Łatwo nie będzie. Szansa na rewanż

Iga Świątek szybko pożegnała się z turniejem w Toronto. Polska tenisistka odpadła już w 1/8 finału po pojedynku z Brazylijką Beatriz Haddad Maią (24. WTA). 4:6, 6:3, 5:7. Liderka światowego rankingu nie ma czasu na rozpamiętywanie porażki, bo przed nią następny turniej. Tym razem w Cincinnati. Zacznie się on już 15 sierpnia. Poznaliśmy już drabinkę i potencjalne rywalki Igi Świątek.

Świątek kontra Cornet w II rundzie? Wielki rewanż z Wimbledon

Tak samo jak w Toronto, Świątek otrzymała wolny los w I rundzie i rywalizację zacznie od rundy II. W niej zmierzy się ze Sloane Stephens (59. WTA) lub Alize Cornet (40. WTA). Gdyby Polka zagrała z Cornet, to byłby to wielki rewanż za Wimbledon. Przypomnijmy, że wówczas górą była Francuzka, która zakończyła rekordową serię 37 zwycięstw z rzędu Igi Świątek.

To nie jedyny rewanż, do jakiego może dojść w tym turnieju. W przypadku awansu do 1/8 finału Świątek może trafić na… Baeatriz Haddad Maię, która dopiero co wyrzuciła Igę z turnieju z Toronto. Brazylijkę czeka jednak trudne zadanie, bo w I rundzie zagra z Jeleną Ostapenko. Potencjalnymi rywalkami Świątek w 1/8 finału są też Madison Keys (25. WTA) i Julia Putincewa (46. WTA).

Co dalej? W ćwierćfinale Świątek może czekać kolejny rewanż. Tym razem to jednak potencjalna rywalka miałaby rachunki do wyrównania. Chodzi o Coco Gauff (11. WTA), z którą Świątek wygrała w finale Rolanda Garrosa. Ćwierćfinał może oznaczać również pojedynek z Jeleną Rybakiną (27. WTA) lub Garbine Muguruzą (8. WTA).

Natomiast w półfinale Iga Świątek może zagrać z takimi zawodniczkami jak Ons Jabeur (5. WTA), Petra Kvitova (23. WTA), Jil Teichmann (21. WTA), Belinda Bencic (12.WTA), Simona Halep (15. WTA), czy Barbora Krejcikova (19. WTA). Po drugiej stronie drabinki znalazły się m.in. Jessica Pegula (7. WTA), Viktoria Azarenka (20. WTA), Serena Williams, Emma Raducanu (10. WTA), Karolina Pliskova (14. WTA), Venus Williams, Maria Sakkari (4. WTA), Aryna Sabalenka (6. WTA), Naomi Osaka (39. WTA) czy Anett Kontaveit (2. WTA). To oznacza, że z tymi zawodniczkami Świątek może się zmierzyć dopiero w finale.

Oto drabinka Igi Świątek w Cincinnati WTA

Od lutego do początku czerwca Iga Świątek wygrała aż sześć turniejów z rzędu, w tym wielkoszlemowy Roland Garros. Jednak od startu w Paryżu ani razu nie doszła do półfinału imprezy, w której startowała. W ciągu ostatniego półtora miesiąca Świątek przegrał z francuską Alize Cornet (trzecia runda Wimbledonu), Caroline Garcia (ćwierćfinał BNP Paribas Poland Open) oraz z Haddad Maią.

