Hurkacz - Ruud o finał. Gdzie obejrzeć hitowy pojedynek? Transmisja TV, stream online

Hubert Hurkacz (10. ATP) po zaciętym trzysetowym boju z Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem (37. ATP) awansował do półfinału turnieju ATP w Montrealu. Najlepszy polski tenisista zawalczy o finał z Casperem Ruudem (7. ATP). To właśnie Norweg wydaje się być faworytem tego spotkania. 23-latek z Oslo wygrał w tym sezonie trzy turnieje ATP (Hurkacz tylko jeden) i udało mu się dojść do finału Rolanda Garrosa, gdzie przegrał z Rafaelem Nadalem (3. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Hurkacz - Ruud. Półfinał ATP 1000 w Montrealu. Szansa na rewanż dla Polaka

Hurkacz ma za sobą bardzo intensywny bój w ćwierćfinale. Wrocławianin pokonał Kyrgiosa 7:6(4), 6(5):7, 6:1. O losach pierwszych dwóch setów zadecydował tie-break. Najpierw górą był Polak, a później Australijczyk. W trzeciej odsłonie rywalizacji zdecydowanie lepiej spisywał się Hurkacz i to on wygrał cały mecz.

Jak Kyrgios, to i show, a Hurkacz podjął rękawicę. Polak z patentem na gwiazdę

Zdecydowanie łatwiejsze zadanie w ćwierćfinale miał Casper Ruud. Norweg bez większych problemów pokonał faworyta kanadyjskiej publiczności Feliksa Auger-Aliassime'a (9. ATP) 6:1, 6:2. 24-latek co prawda rozpoczął mecz od przegranej swojego podania, jednak później jego gra wyglądała bardzo pewnie i triumfował w kolejnych 10 gemach z rzędu. Później do głosu doszedł Kanadyjczyk, lecz finalnie i tak rywalizacja było pod kontrolą Ruuda.

Mecz pomiędzy Polakiem i Norwegiem będzie drugim starciem w historii ich startów. Tenisiści po raz pierwszy spotkali się podczas tegorocznego Roland Garros. Wówczas silniejszy okazał się Ruud 6:2, 6:3, 3:6, 6:3. W związku z tym nadchodzący mecz będzie szansą dla Hurkacza na rewanż.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Ojciec Radwańskiej wyjawił tajemnicę. Znany trener zalecał się do jego córki

Hurkacz - Ruud. Gdzie i kiedy oglądać walkę o finał? Transmisja TV, stream online

Rywalizacja polsko-norweska rozpocznie się w sobotę 13 sierpnia o godzinie 21. Bezpośrednią transmisję z meczu przeprowadzi stacja Polsat Sport Extra. Spotkanie będzie można oglądać również na platformie Polsat Box Go. Relacja będzie dostępna także na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.