Casper Ruud nie zostawił wątpliwości. Mocny rywal Huberta Hurkacza w półfinale

Felix Auger-Aliassime (9. ATP) był największą nadzieją kanadyjskich kibiców na triumf podczas domowego turnieju ATP 1000 w Montrealu. Zawodnik z Kanady zakończył jednak swoje zmagania w ćwierćfinale i musiał uznać wyższość Caspra Ruuda (7. ATP).

Casper Ruud nie dał szans swojemu rywalowi i zagra z Hubertem Hurkaczem

Norweg oddał swojemu rywalowi bowiem zaledwie trzy gemy i pewnie wygrał 6:1, 6:2. Ruud co prawda rozpoczął mecz od przegranej swojego podania, jednak później jego gra wyglądała bardzo pewnie i triumfował w kolejnych 10 gemach z rzędu. Później do głosu doszedł Kanadyjczyk, lecz finalnie i tak starcie było pod kontrolą Ruuda.

23-latek awansował zatem do półfinału ATP 1000 w Montrealu i zmierzy się w nim z Hubertem Hurkaczem (10. ATP). Polski tenisista uporał się po bardzo efektownym meczu z Nickiem Kyrgiosiem (37. ATP) 7:6(4), 6(5):7, 6:1. Norweg w starciu z Polakiem zdaje się być faworytem. Ruud wygrał w tym sezonie trzy turnieje ATP (Hurkacz natomiast jeden) i udało mu się dojść do finału Rolanda Garrosa, gdzie przegrał z Rafaelem Nadalem (3. ATP). W czasie wielkoszlemowego turnieju we Francji Ruud zmierzył się także z Hurkaczem i triumfował 6:2, 6:3, 3:6, 6:3. Było to jedyne starcie rozegrane pomiędzy tenisistami do tej pory.

Półfinałowe spotkanie pomiędzy tenisistami odbędzie w sobotę 13 sierpnia. W pozostałych ćwierćfinałowych meczach rywalizować będą Daniel Evans (39. ATP) z Tommym Paulem (34. ATP) oraz Pablo Carreno-Busta (23. ATP) z Jackiem Draperem (82. ATP).