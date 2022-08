Jak Kyrgios, to i show, a Hurkacz podjął rękawicę. Polak z patentem na gwiazdę ostatnich tygodni

Trudno chyba byłoby o dwóch innych tenisistów, którzy pod kątem stylu gry mają sporo wspólnego, ale jeśli chodzi o zachowanie na i poza kortem różnią się całkowicie. Huberta Hurkacza i Nicka Kyrgiosa łączy jednak to, że w meczach o wysoką stawkę i z wymagającym rywalem grają zwykle na wysokim poziomie. Potwierdzili to w piątek, gdy stanęli naprzeciwko siebie w ćwierćfinale prestiżowej imprezy ATP rangi 1000 w Montrealu. Skorzystali na tym kibice, bo obejrzeli stojące na wysokim poziomie i przez dłuższy czas zacięte spotkanie. A najbardziej cieszyli się fani sympatyzujący z Polakiem, bo to właśnie on zakończył serię zwycięstw Australijczyka, triumfując 7:6 (7-4), 6:7 (5-7), 6:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Ekspresowy mecz dwóch przeciwieństw

Trudno byłoby również znaleźć zawodników, których losy w ostatnich tygodniach różniłyby się bardziej niż wymienionej dwójki. Hurkacz do Wimbledonu przystępował jako ubiegłoroczny półfinalista, ale z wielkoszlemową rywalizacją pożegnał się już po bolesnej porażce w pierwszej rundzie. Kyrgios sprawił wielką niespodziankę, docierając aż do finału i odnosząc życiowy sukces. Po odpoczynku i przenosinach na korty twarde Polak miał odżyć - zwłaszcza że bardzo dobrze czuje się na tej nawierzchni i w Ameryce Północnej. Tymczasem zaczął od szybkiej przegranej w Waszyngtonie. Australijczyk - dla przeciwwagi - wygrał tę imprezę w całkiem niezłym stylu.

Przebieg ich czwartkowych meczów 1/8 finału w Kanadzie również był diametralnie odmienny. Zajmujący 37. miejsce w rankingu ATP gracz z antypodów oddał rodakowi Aleksowi de Minaurowi w sumie tylko pięć gemów i odesłał go do domu po nieco ponad godzinie. Wrocławianin z kolei dwa razy dłużej męczył się z hiszpańskim weteranem specjalizującym się w grze na ziemi Albertem Ramosa, którego pokonał 6:7 (6-8), 6:2, 7:6 (7-3).

I choć jest on 10. rakietą świata, to w roli faworyta wskazywano przed piątkowym pojedynkiem niżej notowanego Kyrgiosa. Tym bardziej że w drugiej rundzie wyeliminował lidera światowego rankingu Rosjanina Daniłła Miedwiediewa.

Mimo zaś też, że jedyny aż do teraz mecz Polaka z Australijczykiem, czerwcowy półfinał na trawie w Halle, wygrał pierwszy z nich. Skończyło się wtedy na trzech setach, w tym dwóch zakończonych tie-breakiem. Czyli dokładnie tak jak w piątek. Nikt nie był więc raczej zaskoczony, że pojedynek dwóch graczy dysponujących bardzo dobrym serwisem będzie zacięty. Niespodzianką był jednak fakt, że trwał zaledwie godzinę i 46 minut. Pierwsza partia trwała niespełna 40 minut, druga podobnie.

To Kyrgios był tym, który wyraźnie się śpieszył. Momentami serwował błyskawicznie po zakończeniu wcześniejszej wymiany, zaskakując tym rywala. W przeszłości nieraz zadziwiał wszystkich dookoła. M.in. serwisami od dołu, za które zbierał od niektórych cięgi. Przez lata był i nieraz wciąż jest krytykowany za kontrowersyjne zachowanie na korcie i poza nim. Nazywany był mnóstwo razy zmarnowanym talentem. Od kilku tygodni jednak pokazuje, że nie należy spisywać go zbyt szybko na straty.

Kyrgios dał próbkę talentu, ale potem gasł. Asy Hurkacza w szczytnym celu

27-latek przez wielu jest podziwiany jest za widowiskową grę. Dynamicznie porusza się po korcie, ma szybką rękę i niesamowity instynkt. Taka kombinacja zapewnia, że - kiedy jest na fali - to można podziwiać jego zagrania i ręce same składają się do oklasków. Dał próbkę swoich możliwości także w piątek. Ale znany ze spokoju i grzeczności Polak podjął wyzwanie i wyszedł na tym bardzo dobrze. Czasem został skarcony, ale nieraz to on wygrywał efektowne przebijanki przy siatce.

Gdy w tie-breaku drugiego seta szczęście uśmiechnęło się do Australijczyka i piłka ledwo przeszła po siatce, zmieniając nieco kierunek, to Hurkaczowi zostało tylko wyrzucenie w górę rakiety z bezsilności. Od początku decydującej partii faworyt był już jednak coraz bardziej zmęczony. Już wcześniej schylał się, masując obolałe mięśnie łydek i rozgrzewając kostki. W trzeciej odsłonie zaczął się znacznie częściej mylić, a Polak takiej szansy nie zmarnował, odskakując na 3:0. Wrócił trochę "stary Nick", ten narzekający i dyskutujący z sędzią. A ostatni punkt w meczu oddał, posyłając piłkę w siatkę.

Kyrgios miał prawo być zmęczony. W ciągu ostatnich 11 dni rozegrał 10 meczów w singlu, a dodatkowo w minionych trzech tygodniach wygrał dwa turnieje ATP w deblu. Opowiadał niedawno, że dni mu się coraz bardziej zlewają, a dodatkowo tęskni za bliskimi w ojczyźnie. Tym bardziej, że jego matka czeka w szpitalu na przeszczep nerki, a ojciec też ma kłopoty zdrowotne.

Hurkacz po raz pierwszy w karierze awansował do półfinału w imprezie rozgrywanej w Kanadzie (na przemian w Toronto i Montrealu). Dodatkowo może się poczuć nieco jak Novak Djoković. To właśnie słynny Serb jako jedyny aż do teraz pokonał Australijczyka w ciągu ostatnich prawie dwóch miesięcy. Poza finałem Wimbledonu gracz z antypodów i piątkowym spotkaniem gracz z antypodów wygrał bowiem wszystkie pozostałe z 17 swoich ostatnich meczów.

Z sukcesu Polaka ucieszą się także osoby pokrzywdzone w wyniku wojny na Ukrainie. 25-latek zapowiedział, że za każdego asa, którego pośle podczas serii turniejów składających się na cykl US Open, wpłaci równowartość 100 euro na zbiórkę charytatywną prowadzoną na ten cel. W czwartek zaliczył ich 20, a o kolejne postara się w sobotnim półfinale.